Путін хоче підірвати державність Молдови, але не має військових сил, — ISW

За словами аналітиків, глава Кремля відкликав свої накази МЗС РФ про дотримання принципів Статуту ООН та зобов'язання Росії шукати шляхи розв'язання проблеми Придністров'я, спираючись на територіальну цілісність Молдови.

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Росія не має військових можливостей для нападу на Молдову, проте Москва хоче дестабілізувати ситуацію всередині країни іншими способами. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 22 лютого сказано, що президент РФ Володимир Путін скасував указ від травня 2012 року про позицію Росії щодо територіальної цілісності Молдови. Так, глава Кремля відкликав свої накази МЗС Росії року про тверде дотримання принципів Статуту ООН та зобов'язання Росії активно шукати шляхи розв'язання проблеми Придністров'я на основі поваги до територіальної цілісності Молдови.

"Скасування указу 2012 року не означає, що Путін має намір атакувати Молдову — для цього він не має військового потенціалу, — хоча це вказує на ескалацію його безперервних зусиль щодо підриву молдавської державності", — сказано у звіті.

В українській розвідці вважають, що Росія не вистачає бойової могутності також і для наступу в Україні. Так, представник ГУР МО Вадим Скибицький повідомив Associated Press, що на початку лютого російські сили активізували свої наступальні дії як мінімум на чотирьох-п'яти напрямках у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях, але досі не досягли значних успіхів.

Також начальник ГУР Кирило Буданов заявив журналістам Forbes, що російський наступ практично непомітний через свою неефективність.

Аналітики заявили, що російські сили віддають пріоритет Бахмутському та Лиманському напрямкам і ще не зробили значних зусиль для просування в районах на захід від Донецька. Щобільше, РФ не має значних військових резервів, які вона ще не відправила на війну в Україну.

Нагадаємо, що Молдова підтвердила отримання даних української розвідки щодо планів РФ. Наразі в Кишиневі вживають оперативних заходів для виявлення спроб країни-агресора дестабілізувати ситуацію в державі. В адміністрації Майї Санду заявили, що президент постійно обмінюється інформацією із Зеленським.

Також повідомлялося, що Україна використовує надувні HIMARS для обману ЗС РФ. Гумові РСЗВ вводять агресора в оману. Надалі пресслужба російської армії повідомляє, що знищили у 2,5 раза більше РСЗВ HIMARS, ніж було поставлено в Україну.