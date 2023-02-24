РФ пытается втянуть Беларусь в войну и "подорвать" молдавское государство, — ISW

По мнению аналитиков, Владимир Путин стремится заставить Александра Лукашенко действовать или обвинить Украину в расширении войны, чтобы подорвать поддержку Киева.

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Россия создает условия для проведения провокаций на границе с Черниговской области и в Молдове. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном 23 февраля.

Как уже сообщалось, Оперативное командование "Север" 23 февраля информировало о том, что близ Черниговской области движутся российские колонны с военной техникой без опознавательных знаков и с личным составом, одетым в пиксель похожий на форму Вооруженных сил Украины. В командовании заявили, что цель фальшивых операций — обвинение Украины в нарушении территориальной целостности неназванной страны. Аналитики убеждены, что речь идет о Беларуси.

"Кремль может готовить ложные атаки с целью принудить Беларусь к войне после заявления белорусского президента Александра Лукашенко от 16 февраля о том, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины", — сказано в отчете.

Отмечается, что ранее, 21 февраля, Минобороны Беларуси заявило, что белорусские войска наблюдают наращивание украинских сил у своих границ. Впрочем, аналитики ISW считают, что нападение Беларуси или России на северные регионы Украины крайне маловероятно, при этом Россия стремится заставить беларусского лидера Александра Лукашенко действовать или обвинить Украину в расширении войны, чтобы подорвать поддержку Киева.

Еще одна возможная причина провокаций со стороны РФ возле Черниговской области — это заставить украинские силы закрепиться на северной границе, чтобы ослабить Силы обороны на восточном направлении и помешать подготовке ВСУ к контрнаступлению.

Россия стремится подорвать молдавскую государственность

Аналогичная ситуация наблюдается в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Как писал Фокус ранее, 23 февраля Минобороны РФ обвинило Киев в планах якобы провести вооруженную провокацию против ПМР. По утверждению российского оборонного ведомства, ВСУ якобы переоденутся в российскую форму и сымитируют наступление Вооруженных сил России с позиций в Приднестровье.

В тот же день правительство Молдовы опровергло заявления МО России. По мнению аналитиков, МО РФ, по всей видимости, стремилось создать ложный нарратив, чтобы исказить предупреждение президента Украины Владимира Зеленского президенту Молдовы Майе Санду о том, что Кремль готовит провокации в Молдове, и его предложение помочь Молдове, если российские силы в Приднестровье будут угрожать территориальной целостности Украины.

"Распространение МО этого ложного нарратива не свидетельствует о том, что Путин намерен напасть на Молдову — для чего у него нет военного потенциала — но указывает на эскалацию его продолжающихся усилий по подрыву молдавского государства", — отмечают аналитики.

Напомним, 23 февраля в Министерстве обороны Республики Молдова заявили, что считают заявления российского оборонного ведомства элементом психологической операции, а не реальным планом.

Россия планирует напасть на Молдову

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о планах Москвы захватить Молдову. Глава государства передал все имеющиеся данные о намерениях РФ президенту Молдовы Майе Санду.

Президент Молдовы Майя Санду 13 февраля сообщила, что полученные от украинской стороны данные подтвердились — Кремль действительно готовил силовые действия с привлечением диверсантов из РФ, Беларуси, Сербии и Черногории.

21 февраля премьер-министр Молдовы Дорин Речан рассказал, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе, чтобы перебросить свои войска для захвата власти в республике.