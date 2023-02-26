У Лукашенко заявили о готовности мобилизовать до 1,5 млн человек

Отряды ополчения, по словам госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, укомплектуют в случае, если в стране будет введено военное положение.

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Власти Беларуси готовы мобилизовать до 1,5 млн военнообязанных граждан. А если понадобится перевести экономику на "военные рельсы" — государство способно призвать 8 млн человек для работы в тылу. Об этом 25 февраля в интервью заявил государственный секретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович, передает агентство БелТА.

Комментируя положения закона "О народном ополчении" генерал отметил, что такое количество военнослужащих будет достигнуто вне рамок Вооруженных сил Беларуси и без учета численности личного состава во внутренних силовых структурах. А при общей численности населения страны в 9 млн человек, 8 млн — станут работать в тылу, если в стране объявят военное положение.

"Раскрою некоторые секретные сведения, структуры военной организации государства, не Вооруженных Сил, составят где-то до 1,5 млн человек в случае объявления военного положения и перевода экономики на военные рельсы. А численность населения у нас свыше 9 млн, поэтому остальные 8 млн, конечно же, будут работать на промышленности, учить, лечить, выращивать хлеб", — заявил Вольфович.

По его словам, ополчение может оказывать поддержку Министерству внутренних дел, а именно — бороться с бандитизмом на местах, пресекать мародерство, и препятствовать деятельности потенциальных диверсионно-разведывательных групп.

Военачальник пояснил, что ответственность за формирование ополчения будет возложена на местные органы власти, а руководство отрядами возложат на региональные органы МВД. Иными словами отряды ополченцев будут оказывать силовикам помощь в поддержке общественного порядка в условиях военного положения.

Вольфович также отметил, что закон принимается весьма своевременно, так как в условиях сложившейся военно-политической обстановки, Беларусь столкнулась с новыми вызовами и рисками. Поэтому мобилизация подавляющего населения страны, считает генерал, должна быть в рамках законодательства.

"Старая аксиома: войны выигрывают не армии, войны выигрывают народы. Поэтому весь народ при необходимости должен встать на защиту своего отечества, а для этого у него должна быть возможность. Это должно быть, скажем так, узаконено", — отметил военачальник.

Ранее сообщалось, что по информации аналитиков Института изучения войны Кремль готовит ряд провокаций с целью вовлечь Беларусь в войну против Украины. Это связано с заявлением Александра Лукашенко, который 16 февраля сказал, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины.