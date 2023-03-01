Китай с самого начала поддерживал войну России в Украине, – CNN

В Минторге США отметили, что тринадцать китайских организаций уже попали в черный список за "поставку деталей для иранской программы беспилотников".

Related video

Китайская Народная Республика с самого начала во многих отношениях поддерживала войну Российской Федерации в Украине. Об этом пишет CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

По словам представителя Министерства торговли, США уже добавили в черный список целый ряд китайский компаний за поддержку РФ. В списке также оказались тринадцать организаций Китая "поставлявшее детали для иранской программы беспилотников".

"Мы без колебаний внесем компании в список юридических лиц, как только увидим фактические данные о том, что они снабжают Россию. И у нас есть, мы смотрим на все третьи стороны, но особенно на Китай в этом отношении", — заявил заместитель министра торговли по промышленности и безопасности Министерства торговли Алан Эстевес.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже не раз говорил на то, что китайское правительство пытается совершать действия "в обе стороны" военного конфликта. Он отметил, что с одной стороны Китай позиционирует себя нейтральной стремящейся к миру страной, а с другой – транслирует некоторые тезисы российской пропаганды.

Блинкен также указал на то, что Пекин помогает Москве, осуществляя поставки нелетальных товаров через свои кампании, однако сейчас рассматривает также отправку летального оружия в РФ.

Напомним, что 28 февраля в администрации Джо Байдена заявили, что китайская компания Spacety, которая числится в черном списке США, передавала спутниковые снимки бойцам российской ЧВК "Вагнер".

Ранее, 25 февраля, директор ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что Китай рассматривает возможность предоставления РФ летального оружия. В Вашингтоне предпринимают усилия, чтобы предотвратить подобную помощь Москве.

По данным CNN от 25 февраля, американская разведка полагает, что Пекин рассматривает предоставление РФ дронов-камикадзе и боеприпасов для стрелкового оружия, однако окончательное решение еще не принято.

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил 27 февраля, что Китай вряд ли согласится снабжать ВС РФ вооружением для войны в Украине. По его словам, на данный момент нет доказательств тому, что подобные вещи обсуждаются.