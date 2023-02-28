Китайская компания предоставляла спутниковые снимки ЧВК "Вагнера", — США

По информации журналистов, представитель госсекретаря США Дэниель Критенбрик упомянул о компании из черного списка США на слушании в Конгрессе.

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Находящаяся в черном списке США китайская компания Spacety, которая специализируется по части аэрофотоснимков, передавала спутниковые снимки наемникам из ЧВК "Вагнер". Об этом заявили в администрации президента США, передает Sky News.

На слушании в Конгрессе 28 февраля об этом упомянул Дэниель Критенбрик, заместитель госсекретаря США по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Компания Spacety

[ + – ] Фото: Spacety | Сотрудники Spacety

Spacety — пекинская компания, международная штаб-квартира которой находится в Люксембурге. Она оперирует небольшими спутниками и спутниковыми сервисами. В начале февраля власти США внесли ее в черный торговый список.

После введенных ограничений представители Spacety заявили, что придерживаются международных санкций в отношении РФ и что не поддерживают связей со страной-агрессором.

По сообщениям американской разведки Китай также готовится передать РФ дроны-камикадзе. Переговоры между Москвой и Пекином о цене и объеме оборудования продолжаются. Прежде, по данным СМИ, китайская сторона поставляла Москве только каски, бронежилеты, а также делилась спутниковыми снимками.

Напомним, что в машине министров из Великобритании обнаружили шпионское устройство с SIM-картой китайского производства. По данным журналистов, такие SIM-карты позволяют годами отслеживать перемещения правительственных чиновников.

Ранее Фокус сообщал, что опубликован первый спутниковый снимок аэродрома "Мачулищи". По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", радиолокационный самолет А-50 изменил свое привычное место размещения.