Китайська компанія надавала супутникові знімки ПВК "Вагнера", — США

За інформацією журналістів, представник держсекретаря США Даніель Крітенбрік згадав про компанію з чорного списку США на слуханні в Конгресі.

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Китайська компанія Spacety, що знаходиться в чорному списку США, яка спеціалізується в галузі аерофотознімків, передавала супутникові знімки найманцям з ПВК "Вагнер". Про це заявили в адміністрації президента США, повідомляє Sky News.

На слуханні у Конгресі 28 лютого про це згадав Деніель Крітенбрік, заступник держсекретаря США з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Компанія Spacety

[ + – ] Фото: Spacety | Співробітники Spacety

Spacety — пекінська компанія, міжнародна штаб-квартира якої знаходиться у Люксембурзі. Вона оперує невеликими супутниками та супутниковими сервісами. На початку лютого влада США внесла її до чорного торгового списку.

Після введених обмежень представники Spacety заявили, що дотримуються міжнародних санкцій проти РФ і не підтримують зв'язків із країною-агресором.

За повідомленнями американської розвідки, Китай також готується передати РФ дрони-камікадзе. Переговори між Москвою і Пекіном про ціну й обсяг обладнання тривають. Насамперед, за даними ЗМІ, китайська сторона постачала Москві лише каски, бронежилети, а також ділилася супутниковими знімками.

Нагадаємо, що в машині міністрів із Великої Британії знайшли шпигунський пристрій із SIM-картою китайського виробництва. За даними журналістів, такі SIM-картки дозволяють роками відслідковувати переміщення урядовців.

Раніше Фокус повідомляв, що опубліковано перший супутниковий знімок аеродрому "Мачулищі". За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", радіолокаційний літак А-50 змінив своє звичне місце розміщення.