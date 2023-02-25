Розвідка США підтвердила: Китай готується відправити РФ дрони-камікадзе, — СNN

За словами журналістів, переговори між Росією та Китаєм про ціну та обсяг обладнання тривають. Раніше Пекін постачав Москві лише каски, бронежилети, ділився супутниковими знімками.

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Розвідка США припускає, що китайський уряд розглядає можливість надання Росії безпілотників та боєприпасів для стрілецької зброї. Про це пише CNN із посиланням на свої джерела.

Видання повідомляє, що Пекін ще не ухвалив остаточного рішення, але переговори між Росією та Китаєм про ціну та обсяг обладнання тривають. Москва після початку повномасштабного вторгнення не раз запитувала у Пекіна дрони-камікадзе і боєприпаси, проте китайський уряд довго не наважувався піти на цей крок.

Однак, як повідомляється, США одержують дедалі більше даних, які говорять про те, що КНР може погодитися надати РФ необхідне озброєння для війни в Україні.

Американська розвідка вважає, що надання дронів та боєприпасів для стрілецької зброї ознаменує значну ескалацію з боку Китаю. Раніше китайські компанії надавали спорядження російської армії, включаючи каски, бронежилети, а також ділилися супутниковими даними.

Журналісти зазначили, що рада національної безпеки США та Держдепартамент відмовилися від коментарів з цього приводу.

Раніше німецьке видання Spiegel писало, що Китай веде переговори з Росією про постачання дронів-камікадзе. За словами журналістів, Пекін і Москва ведуть переговори щодо закупівлі Росією 100 ударних безпілотників, які можуть бути доставлені покупцеві вже у квітні. Йдеться про аналоги іранських Shaheed-136. Передача може відбутися приблизно у квітні 2023 року.

Також нагадаємо, що Китай подав пропозиції щодо закінчення війни в Україні. Програма, яку запропонував Пекін, складається із 12 пунктів. Серед них – припинення бойових дій, відмова від санкцій, мирні переговори.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче особисто зустрітися з лідером Китаю. Український лідер підкреслив, що, окрім військових питань, хотів би обговорити зі своїм китайським колегою економічні питання, оскільки наша країна з Китаєм має великий товарообіг.