Китай від початку підтримував війну Росії в Україні, – CNN

У Мінторгу США зазначили, що тринадцять китайських організацій уже потрапили до чорного списку за "постачання деталей для іранської програми безпілотників".

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Китайська Народна Республіка з самого початку багато в чому підтримувала війну Російської Федерації в Україні. Про це пише CNN із посиланням на слова високопосадовця Держдепартаменту США.

За словами представника Міністерства торгівлі, США вже додали до чорного списку цілу низку китайських компаній за підтримку РФ. У списку також опинилися тринадцять організацій Китаю, що "постачали деталі для іранської програми безпілотників".

"Ми без вагань внесемо компанії до списку юридичних осіб, як тільки побачимо фактичні дані про те, що вони постачають Росію. І ми маємо, ми дивимося на всі треті сторони, але особливо на Китай щодо цього", — заявив заступник міністра торгівлі. з промисловості та безпеки Міністерства торгівлі Алан Естевес.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вже не раз говорив про те, що китайський уряд намагається вчиняти дії "в обидві сторони" військового конфлікту. Він зазначив, що з одного боку Китай позиціонує себе нейтральною країною, що прагне до миру, а з іншого – транслює деякі тези російської пропаганди.

Блінкен також зазначив, що Пекін допомагає Москві, здійснюючи постачання нелетальних товарів через свої кампанії, проте зараз розглядає також відправку летальної зброї до РФ.

Нагадаємо, що 28 лютого в адміністрації Джо Байдена заявили, що китайська компанія Spacety, яка перебуває в чорному списку США, передавала супутникові знімки бійцям російської ПВК "Вагнер".

Раніше, 25 лютого, директор ЦРУ Вільям Бернс повідомив, що Китай розглядає можливість надання РФ летальної зброї. У Вашингтоні роблять зусилля, щоб запобігти подібній допомозі Москві.

За даними CNN від 25 лютого, американська розвідка вважає, що Пекін розглядає надання РФ дронів-камікадзе та боєприпасів для стрілецької зброї, проте остаточного рішення ще не ухвалено.

Глава ГУР МО України Кирило Буданов заявив 27 лютого, що Китай навряд чи погодиться забезпечувати ЗС РФ озброєнням для війни в Україні. За його словами, зараз немає доказів того, що подібні речі обговорюються.