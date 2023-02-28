Союзник лише один: Китай не розглядає передачу озброєння для Росії, — Буданов

За словами голови ГУР, Росія намагається купити "що завгодно й де-небудь", тому що має значні проблеми з озброєнням. Однак деякі країни вирішили відмовити в такій послузі, зокрема Сербія.

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що Китай навряд чи погодиться передавати Росії озброєння для війни проти України. Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки" 27 лютого.

За його словами, на сьогодні немає жодних ознак, що такі речі обговорюються. Буданов зазначив, що, попри заяви на Заході про наміри Пекіна передати Москві зброю, він спирається лише на факти, а не на думку "окремих людей".

"Я керівник розвідки та спираюся, вибачте, не на думку, за всієї поваги, окремих людей, а лише на факти. Фактів таких я не бачу", — сказав він.

Глава української розвідки заявив, що єдиним союзником Росії, який передає "найменше" серйозне озброєння, є Іран. Буданов додав, що підтверджень військової допомоги з боку Північної Кореї також немає.

"І жодного немає випадку, коли ми б зафіксували, що ось якесь озброєння, яке прийшло з Північної Кореї, ось воно ось тут було використано. Можливо, ще ми цього просто не бачили, або воно йде на якісь інші, як мовиться, потреби", — сказав керівник розвідки.

Кирило Буданов розповів, що Росія намагається купити "що завгодно й де-небудь", бо має значні проблеми із озброєнням.

"Сербія, на яку так усі в Росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні спроби купити через треті країни — більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують із М'янмою", — додав він.

Нагадаємо, у тому ж інтерв'ю Кирило Буданов заявив, що Росія не готова до довгострокової війни з Україною, а найближчими місяцями бойові дії активізуються з обох боків. За його словами, наприкінці війни буде кілька етапів. Перший — вихід на кордони 1991 року, після чого варто буде говорити про безпеку навколо України.

26 лютого директор ЦРУ США Бернс Джонс заявив, що Пекін розглядає можливість надання Москві летального озброєння. Водночас Вашинтон робить усі зусилля, щоб цього не сталося.

25 лютого CNN повідомляв, що переговори між Росією та Китаєм про ціну й обсяг обладнання тривають. Раніше Пекін постачав Москві лише каски, бронежилети, ділився супутниковими знімками.