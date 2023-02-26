Директор ЦРУ впевнений, що Китай має намір поставити в РФ летальне озброєння

На думку Вільяма Бернса, війна в Україні становить для лідера КНР Сі Цзіньпіна великий інтерес. І те, як розгорталися події в російсько-українській війні, на нього подіяло протверезно.

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Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс переконаний, що Пекін розглядає можливість надання Москві летального озброєння. Зі свого боку Вашингтон докладає всіх зусиль, щоб утримати Китай від ухвалення помилкового рішення. Про це директор ЦРУ розповів в інтерв'ю телеканалу CBS News 25 лютого.

Бернс зазначив, що інформація про наміри влади КНР надати Росії летальне озброєння помітно відрізняється від минулих оцінок в Адміністрації президента Джо Байдена. Водночас, конкретних кроків Китай поки не робить, і фактичних доказів того, що Росія вже отримала таку зброю від Китаю, поки що немає.

"Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання летального озброєння… Але поки що не бачимо, що остаточне рішення вже ухвалене, і ми не бачимо доказів фактичних поставок летальних засобів ураження", — заявив Бернс.

За його словами, для китайського лідера Сі Цзіньпіна цей крок був би дуже ризикованим і нерозумним, про що вже говорив держсекретар США Ентоні Блінкен, попереджаючи Пекін про можливі наслідки такого рішення. При цьому російсько-українська війна становить великий інтерес для генсека КНР, і те, як розгорталися події минулого року, на нього подіяло протверезно.

"Немає жодного іноземного лідера, який би більш уважно спостерігав за діями Володимира Путіна в Україні та за розвитком війни, ніж Сі Цзіньпін. Я думаю, що багато в чому він був стурбований і протверезний тим, що побачив", — вважає Бернс.

На запитання журналіста, навіщо Китаю заради військової допомоги Росії ризикувати тісними зв'язками зі Сполученими Штатами та Європою, Бернс відповів, що це хороше питання, і тому сподівається, що Пекін не наважиться на такий крок.

Нагадаємо, за інформацією каналу CNN, американська розвідка припускає, що китайський уряд розглядає можливість надання Росії безпілотників та боєприпасів для стрілецької зброї. У публікації від 25 лютого говорилося, що переговори між Росією та КНР про ціну та обсяг обладнання ще тривають.