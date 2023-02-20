"Глобальне зрушення": що буде, якщо Китай почне постачати летальну зброю ЗС РФ, — NYT

За даними американської розвідки, Пекін серйозно розглядає питання постачання боєприпасів і зброї російській армії. У такому разі війна перейде в зовсім інший масштаб — це буде епохальна боротьба Заходу з РФ та Китаєм, пишуть журналісти.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен каже, що Вашингтон має ознаки того, що Пекін серйозно розглядає можливість надання військової допомоги РФ. У NYT розповіли, чим може загрожувати нова холодна війна для світу.

Під час нещодавньої зустрічі високопоставлених представників Вашингтона та Пекіна обидві сторони наголосили, що вони не прагнуть нової холодної війни. Водночас у США попереджають, що КНР може надати зброю та боєприпаси РФ для її війни з Україною. Вони мають серйозні розвіддані, які доводять таку можливість. Це віщує найгірше з минулої холодної війни, коли США та СРСР, а іноді й Китай, вкладали величезні ресурси у затяжні війни по всьому світу.

Президент Джо Байден підкреслює, що будь-які дії Китаю щодо постачання зброї матимуть серйозні наслідки. У виданні стверджують, що участь Пекіна у конфлікті кардинально змінить характер війни. Він стане епохальною боротьбою за участю наддержав і їхніх партнерів: РФ, Китай, Іран із Північною Кореєю проти США, України, західних та азіатських союзників, враховуючи Південну Корею та Японію.

Ентоні Блінкен на Мінській конференції з безпеки передав повідомлення главі МЗС Китаю Ван І про те, що буде, якщо вони почнуть допомагати Москві. Зараз у США грають на випередження, розкриваючи частину розвідувальної інформації, щоб перешкоджати планам Китаю. Американські офіційні особи кажуть, що КНР поглибила зв'язки з Росією під час війни. Пекін надавав Москві дипломатичну підтримку протягом усієї війни, а Міністерство закордонних справ офіційно просувало антиамериканські й антиукраїнські теорії змови, які могли виходити з Кремля та її союзників.

Нагадаємо, 20 лютого у США застерегли Китай від надання військової допомоги Росії. Пекін ризикує перейти "червону лінію".

19 лютого ЗМІ писали, що Китай постачає бронежилети та спорядження російським військам. Це може допомогти РФ у весняному наступі.