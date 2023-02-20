"Будуть наслідки": США застерегли Китай від надання військової допомоги Росії

За словами представниці Штатів при ООН Лінди Томас-Грінфілд, передача летального озброєння Кремлю, яке може застосовуватися проти України, буде невдалим рішенням для Пекіна.

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Сполучені Штати вітають мирні ініціативи Китаю, але попереджають, що у разі надання летальної зброї Росії Пекін перейде "червону лінію". Про це 19 лютого заявила представниця США під час Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд в інтерв'ю CNN.

Під час бесіди з журналістами сказала, що Вашингтон має намір продовжити дипломатичне спілкування з китайською стороною, щоб знати, що Пекін розуміє "червоні лінії" Вашингтона, і не робитиме помилок. За її словами, Китай не повинен робити жодних дій щодо надання летальної допомоги Росії, яка здійснила військову агресію проти українського народу.

"Ми вітаємо заяву китайців про те, що вони хочуть миру. Але ми також повинні чітко розуміти, що якщо китайці мають якісь думки та спроби надати летальну підтримку росіянам та їх жорстокому нападу на Україну, то це неприйнятно. І знову це буде "червоною лінією", — заявила Томас-Грінфілд.

У розмові було згадано зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з китайським державним радником Ван І у кулуарах Мюнхенської конференції, під час якої американський дипломат попередив, що надання смертоносної допомоги РФ у війні проти України створить проблеми для КНР. У зв'язку з цим Томас-Грінфілд було поставлено питання, які саме проблеми мав на увазі Блінкен, і які будуть наслідки для Пекіна у разі надання такої допомоги.

"Держсекретар дуже ясно сказав про це. Ми не збираємося форсувати події і оголошувати про те, що ми плануємо зробити. Але ми ясно дали зрозуміти китайській стороні, що будуть наслідки, якщо вони ухвалять таке невдале рішення", — відповіла пані посол.

Томас-Грінфілд також навела слова президента США Джо Байдена, який заявив, що американці готові конкурувати з Китаєм і, якщо потрібно, протистояти йому з метою захисту національних інтересів.

Нагадаємо, за інформацією журналістів каналу NBC News, Китай може надавати Російській Федерації нелетальну військову допомогу. Йдеться про бронежилети, каски та інше обмундирування для військовослужбовців ЗС РФ, необхідних для весняного наступу в Україні.

Державний радник КНР Ван І під час виступу на Мюнхенській конференції 18 лютого заявив, що мирні переговори між Україною та Росією були перервані на початку повномасштабної війни. За його словами, причиною цього можуть бути якісь сили, яких хвилюють не життя українців, а стратегічні завдання, які стоять набагато вище за саму Україну.