"Переговори зірвали": Китай закликав Європу спільно зупинити війну в Україні (відео)

За словами голови Офісу закордонних справ ЦК Компанії КНР Вана І, "якісь сили" заважають врегулюванню конфлікту, переслідуючи цілі набагато більші, ніж Україна.

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Керівник Офісу закордонних справ ЦК Комуністичної партії Китаю Ван І заявив, що мирні переговори між Україною та Росією було перервано на початку повномасштабної війни. Його виступ на Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого цитує South China Morning Post.

За словами Вана І, Китай виступає до мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною. Китайський дипломат припустив, що російсько-українські переговори було зірвано третьою стороною.

"Ми не знаємо, чому процес було перервано. Деякі сили можуть не захотіти, щоб мирні переговори відбулися. Їх не хвилюють ні життя і смерть українців, ні шкода Європі", — висловився представник Китаю. — "Їх стратегічні цілі можуть бути більшими, ніж сама Україна".

Reuters передає, що Ван І запропонував європейським політикам "усім почати спокійно думати, як зупинити цю війну", водночас китайці не хочуть "підливати масло у вогонь". Незабаром Китай має оприлюднити офіційний документ, який затвердить її позицію з цього питання, зокрема заклик до територіальної недоторканності всіх країн.

Ван І також закликав Європу співпрацювати з Китаєм, щоб запобігти холодній війні в майбутньому. За даними агентства "Сіньхуа", в кулуарах конференції чиновник поговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і передав, що китайська влада готова "повністю відновити" відносини з Берліном після загострення, викликаного підтримкою Росії. Таку ж обіцянку він дав президентові Франції Емманюелю Макрону 15 лютого та заступнику прем'єр-міністра Італії — 16 лютого. Він зазначив, що економіка Китаю значно покращилася після скасування карантину у зв'язку з Covid-19.

16 лютого глава Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнел заявив, що Китай разом з Іраном допомагає РФ воювати з Україною. На його думку, інцидент із китайським аеростатом над Штатами довів: Пекін відкрито конфліктує із Вашингтоном.

За день до цього стало відомо, що Китай підтримав Іран у протистоянні із США та Заходом. Лідер КНР Сі Цзіньпін на переговорах з іранським президентом Ібрагімом Раїсі додав, що Пекін виступає проти "зовнішніх сил", які нібито втручаються у внутрішні справи Ірану.