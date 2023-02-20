"Будут последствия": США предостерегли Китай от предоставления военной помощи России

По словам представителя Штатов при ООН Линды Томас-Гринфилд, передача летального вооружения Кремлю, которое может применяться против Украины, будет неудачным решением для Пекина.

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Соединенные Штаты приветствуют мирные инициативы Китая, но предупреждают, что в случае предоставления летального оружия России, Пекин перейдет "красную линию". Об этом 19 февраля заявила представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN.

В ходе беседы с журналистами сказала, что Вашингтон намерен в дальнейшем продолжить дипломатическое общение с китайской стороной, чтобы знать, что Пекин понимает "красные линии" Вашингтона, и не станет совершать ошибки. По ее словам, Китай не должен предпринимать никаких действий в оказании летальной помощи России, осуществившей военную агрессию против украинского народа.

"Мы приветствуем заявление китайцев о том, что они хотят мира. Но мы также должны четко понимать, что если у китайцев есть какие-либо мысли и попытки оказать летальную поддержку россиянам и их жестокому нападению на Украину, то это неприемлемо. И снова это будет "красной чертой", — заявила Томас-Гринфилд.

В разговоре была упомянута встреча госсекретаря США Энтони Блинкен с китайским государственным советником Ван И в кулуарах Мюнхенской конференции, во время которой американский дипломат предупредил, что оказание смертоносной помощи РФ в войне против Украины создаст проблемы для КНР. В связи с этим Томас-Гринфилд был задан вопрос, какие именно проблемы имел в виду Блинкен, и какие будут последствия для Пекина, в случае оказания такой помощи.

"Госсекретарь очень ясно сказал об этом. Мы не собираемся форсировать события и объявлять о том, что мы планируем сделать. Но мы ясно дали понять китайской стороне, что будут последствия, если они примут такое неудачное решение", — ответила посол.

Томас-Гринфилд также привела слова президента США Джо Байдена, который заявил, что американцы готовы конкурировать с Китаем и, если необходимо, противостоять ему с целью защиты национальных интересов.

Напомним, по информации журналистов канала NBC News Китай может оказывать Российской Федерации нелетальную военную помощь. Речь может идти о бронежилетах касках и другом обмундировании для военнослужащих ВС РФ, необходимых для весеннего наступления в Украине.

Государственный советник КНР Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции 18 февраля заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией были прерваны в начале полномасштабной войны. По его словам, причиной этому могут быть некие силы, которых волнуют не жизни украинцев, а стратегические задачи, которые стоят гораздо выше самой Украины.