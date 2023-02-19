Бронежилеты и обмундирование: Китай поставляет в РФ нелетальную военную помощь — СМИ

Американские политики считают, что КНР может передавать стране-агрессору необходимую экипировку для весеннего наступления. При этом в США опасаются, что от такой нелетальной помощи Пекин может перейти к поставкам оружия.

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Китай может оказывать Российской Федерации нелетальную военную помощь. Об этом 18 февраля сообщает NBC News со ссылкой на четырех американских официальных лиц, чьи имена в статье не упоминаются.

Как уточняется, американские политики отказались озвучить подробности, какую именно помощь передает КНР российской стороне.

Тем не менее упоминается, что речь может идти об экипировке для военнослужащих ВС РФ для весеннего наступления в Украине. Среди прочего, это могут быть бронежилеты и обмундирование.

Сразу после вторжения РФ в Украину Белый дом предупредил Пекин о недопустимости материальной поддержки Российской Федерации для реализации ее военной агрессии. В Вашингтоне уточнили, что это может иметь последствия для Китая. И в КНР, по всей видимости, прислушались к этому.

Однако сейчас, спустя год после начала полномасштабной войны, ситуация изменилась.

Китай до сих пор "не переступил черту" — передачи вооружения Москве зафиксировано не было, однако поддержка оказывается в другом виде, пишут журналисты.

Вице-президент США Камала Харрис на пресс-конференции подчеркнула, что Вашингтон обеспокоен новым сближением КНР и России. В Вашингтоне опасаются, что от передачи бронежилетов КНР может перейти к поставкам вооружения российской стороне.

Еще в январе, по сообщениям некоторых СМИ, администрация Байдена предъявила Китаю доказательства того, что отдельные китайские компании оказывали нелетальную военной поддержку Москве. Теперь же речь идет о том, что такая помощь исходила не только от частных структур, но и от правительства.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай рассматривает возможность передачи России летального вооружения. Он встретился в кулуарах с китайским государственным советником Ван И и предупредил, что оказание смертоносной помощи России в войне против Украины создаст проблемы.