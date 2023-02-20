"Глобальный сдвиг": что будет, если Китай начнет поставлять летальное оружие ВС РФ, – NYT

По данным американской разведки, Пекин всерьез рассматривает вопрос поставок боеприпасов и оружия российской армии. В таком случае война перейдет в совершенно иной масштаб — это будет эпохальная борьба Запада с РФ и Китаем, пишут журналисты.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен говорит, что у Вашингтона есть признаки того, что Пекин всерьез рассматривает возможность оказания военной помощи РФ. В NYT рассказали, чем может грозить новая холодная война для мира.

В ходе недавней встречи высокопоставленных представителей Вашингтона и Пекина обе стороны подчеркнули, что они не стремятся к новой холодной войне. Вместе с тем в США предупреждают, что КНР может предоставить оружие и боеприпасы РФ для ее войны с Украиной. У них есть серьезные разведданные, доказывающие такую возможность. Это предвещает худшее из минувшей холодной войны, когда США и СССР, а иногда и Китай, вкладывали огромные ресурсы в затяжные войны по всему миру.

Президент Джо Байден подчеркивает, что любые действия Китая по поводу поставок оружия, будут иметь серьезнейшие последствия. В издании утверждают, что участие Пекина в конфликте кардинальным образом изменит характер войны. Он станет эпохальной борьбой с участием сверхдержав и их партнеров: РФ, Китай, Иран с Северной Кореей против США, Украины, западных и азиатских союзников, включая Южную Корею и Японию.

Энтони Блинкен на Минской конференции по безопасности передал сообщение главе МИД Китая Ван И о том, что будет, если они начнут помогать Москве. Сейчас в США играют на опережение, раскрывая часть разведывательной информации, чтобы препятствовать планам Китая. Американские официальные лица говорят, что КНР углубила свои связи с Россией во время войны. Пекин оказывал Москве дипломатическую поддержку на протяжении всей войны, а Министерство иностранных дел официально продвигало антиамериканские и антиукраинские теории заговора, которые, могли исходить из Кремля и ее союзников.

Напомним, 20 февраля в США предостерегли Китай от предоставления военной помощи России. Пекин рискует перейти "красную линию".

19 февраля СМИ писали, что Китай поставляет бронежилеты и экипировку российским войскам. Это может помочь РФ в весеннем наступлении.