Директор ЦРУ уверен, что Китай собирается поставить в РФ летальное вооружение

По мнению Уильяма Бернса, война в Украине представляет для лидера КНР Си Цзиньпина большой интерес. И то, как разворачивались события в российско-украинской войне, на него подействовало отрезвляюще.

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс убежден, что Пекин рассматривает возможность предоставления Москве летального вооружения. Со своей стороны Вашингтон предпринимает все усилия, чтобы удержать Китай от принятия ошибочного решения. Об этом директор ЦРУ рассказал в интервью телеканалу CBS News 25 февраля.

Бернс отметил, что поступившая информация о намерениях властей КНР предоставить России летальное вооружение заметно отличается от прошлых оценок в Администрации президента Джо Байдена. В то же время конкретных шагов Китай пока не предпринимает, и фактических доказательств того, что Россия уже получила такое оружие от Китая пока нет.

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летального вооружения… Но пока не видим что окончательное решение уже принято, и мы не видим доказательств фактических поставок летальных средств поражения", — заявил Бернс.

По его словам, для китайского лидера Си Цзиньпина этот шаг был бы весьма рискованным и неразумным, о чем уже говорил госсекретарь США Энтони Блинкен, предупреждая Пекин о возможных последствиях такого решения. При этом российско-украинская война представляет большой интерес для генсека КНР, и то, как разворачивались события в прошлом году, на него подействовало отрезвляюще.

"Нет ни одного иностранного лидера, который бы более внимательно наблюдал за действиями Владимира Путина в Украине и за развитием войны, чем Си Цзиньпин. Я думаю, что во многих отношениях он был обеспокоен и отрезвлен тем, что увидел", — полагает Бернс.

На вопрос журналиста, зачем Китаю ради военной помощи России рисковать тесными связями с Соединенными Штатами и Европой, Бернс ответил, что это хороший вопрос, и поэтому надеется, что Пекин не решится на такой шаг.

Напомним, по информации канала CNN, американская разведка предполагает, что китайское правительство рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для стрелкового оружия. публикации от 25 февраля говорилось, что переговоры между Россией и КНР о цене и объеме оборудования еще продолжаются.