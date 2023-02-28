Союзник только один: Китай не рассматривает передачу вооружения для России, — Буданов

По словам главы ГУР, Россия пытается купить "что угодно и где-нибудь", потому что у нее значительные проблемы с вооружением. Однако некоторые страны решили отказать в такой услуге, в частности, Сербия.

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что Китай вряд ли согласится передавать России вооружение для войны против Украины. Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки" 27 февраля.

По его словам, на сегодняшний день нет никаких признаков, что такие вещи обсуждаются. Буданов отметил, что несмотря на заявления на Западе о намерениях Пекина передать Москве оружие, он опирается лишь на факты, а не на мнение "отдельных людей".

"Я руководитель разведки и опираюсь, извините, не на мнение, при всем уважении, отдельных людей, а только на факты. Фактов таких я не вижу", — сказал он.

Глава украинской разведки заявил, что единственным союзником России, который передает "более менее" серьезное вооружение, является Иран. Буданов добавил, что подтверждений военной помощи со стороны Северной Кореи также нет.

"И ни одного нет случая, когда мы бы зафиксировали, что вот какое-то вооружение, которое пришло из Северной Кореи, вот оно вот здесь было использовано. Возможно еще мы этого просто не видели, или оно идет на какие-то другие, как говорится, нужды", — сказал руководитель разведки.

Кирилл Буданов рассказал, что Россия пытается купить "что угодно и где-нибудь", потому что у нее значительные проблемы с вооружением.

"Сербия, на которую так все в России надеялись, отказала в передачах вооружений. Есть определенные попытки купить через третьи страны — более-менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой", — добавил он.

Напомним, в том же интервью Кирилл Буданов заявил, что Россия не готова к долгосрочной войне с Украиной, а в ближайшие месяцы боевые действия активизируются с обеих сторон. По его словам, в окончании войны будет несколько этапов. Первый — выход на границы 1991 года, после чего стоит говорить о полосе безопасности вокруг Украины.

26 февраля директор ЦРУ США Бернс Джонс заявил, что Пекин рассматривает возможность предоставления Москве летального вооружения. В то же время Вашинтон предпринимает все усилия, чтобы этого не случилось.

25 февраля CNN сообщал, что переговоры между Россией и Китаем о цене и объеме оборудования продолжаются. Ранее Пекин поставлял Москве лишь каски, бронежилеты, делился спутниковыми снимками.