Це вигідно Росії: в ISW пояснили, навіщо Лукашенко вирушив до Китаю

На думку аналітиків, Кремль може використати Лукашенка для обходу санкцій, а також поширення своєї пропаганди.

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Олександр Лукашенко може брати участь у створенні схем для обходу санкцій, накладених на Російську Федерацію через військову агресію проти України, в рамках свого офіційного візиту до Китаю. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 28 лютого.

Очікується, що під час триденного перебування у Пекіні Лукашенко підпише великий пакет угод про розвиток спільних проектів, торговельно-економічного, інвестиційного, гуманітарного та політичного співробітництва з Китаєм.

Аналітики також згадали про те, що білоруські оборонні підприємства можуть виробляти зброю, оскільки країна все ще має доступ до мікрочіпів, оптики та інших необхідних імпортних товарів.

Зважаючи на то, що 25 лютого глава ЦРУ Вільям Бернс повідомив про розгляд Китаєм можливості поставок до РФ летальної зброї, аналітики припустили, що Пекін може таємно передавати озброєння Москві за посередництва Білорусі.

У публікації йдеться про те, що у Кремлі також можуть використовувати Лукашенка для просування своєї інформаційної кампанії, метою якої є досягнення переговорів на вигідних для Росії умовах, а також затримка західних постачань зброї Україні для відстрочення великого контрнаступу ЗСУ.

"Кремль і Лукашенко, ймовірно, вхопилися за публікацію Китаєм мирного плану з 12 пунктів, щоб відновити наявну російську інформаційну операцію, яку Кремль використав у грудні 2022 року", — зазначають аналітики.

Візит Лукашенка до Китаю

У вівторок, 28 лютого, Олександр Лукашенко прибув з офіційним візитом до Пекіна, про що повідомила його пресслужба. В аеропорту з китайського боку його зустрів перший заступник міністра закордонних справ Ма Чжаосюй та посол Китаю у Білорусі Се Сяоюн.

"Цей візит стане продовженням багаторічного курсу на вибудовування відносин дружби та взаємовигідного співробітництва з Китайською Народною Республікою", — йдеться на офіційному сайті президента Баларусі.

Очікується, що Лукашенко пробуде у Китаї до 2 березня. За цей час він проведе переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном, у рамках яких будуть порушуватися питання політичної, торговельно-економічної, інвестиційної та гуманітарної співпраці Китаю та Білорусі.

Результатом візиту має стати підписання політиками великого пакета документів.

За даними CNN від 28 лютого, Китай у багатьох відношеннях підтримував війну Росії в Україні із самого її початку. У зв'язку з цим, у Мінторзі США додали в чорний список цілу низку китайських компаній за підтримку РФ і тринадцять китайських організацій, які "постачали деталі для іранської програми безпілотників".

Нагадаємо, що 21 лютого Олександр Лукашенко анонсував свій візит до Ірану в середині березня 2023 року. Лукашенко заявив, що розраховує на вихід на "вищий рівень співпраці" з Іраном