"Политика Беларуси и Китая схожа": Пекин и Минск в этом году создадут зону свободной торговли

Лукашенко в рамках встречи с Си Цзиньпином "всецело" поддержал КНР в вопросах международной безопасности. При этом он подчеркнул, что визит проходит в очень "непростое время", требующее "ответственных политических решений".

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Сегодня, 1 марта, в Пекине был подписан меморандум о "взаимопонимании" между Министерством экономики Беларуси и Министерством коммерции КНР. Следующим шагом должно стать создание зоны свободной торговли.Об этом пишет пресс-служба экономического ведомства Беларуси.

Как уточняется, зона свободной торговли и осуществления инвестиций в Китае и Беларуси должна быть создана до конца текущего года.

Белорусская и китайская стороны на встрече в Пекине договорились о необходимости немедленно начать переговоры о доступе на рынки услуг.

[ + – ] Александр Лукашенко и Си Цзиньпин в Китае

Александр Лукашенко, 28 февраля улетевший с официальным визитом в Китай, на встрече с главой КНР Си Цзиньпинем, в свою очередь, заявил, что внутренная политика двух государства похожа.

"Вообще, политика как внутри Китая, так и внутри Беларуси схожа. Международная повестка дня нами полностью поддерживается, мы действуем в одном ключе", — прокомментировал он.

Белорусский политик также подчеркнул, что Минск "всецело" поддерживает Пекин в вопросах международной безопасности.

[ + – ] Александр Лукашенко и Си Цзиньпин в Китае

Лукашенко отметил, что встреча в Китае проходит в очень непростое время, которое требует "новых нестандартных подходов и ответственных политических решений".

"Они [решения] должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу", — уточнил белорусский политик.

Как рассказал Лукашенко во время встречи, Минск крайне заинтересован в расширении контактов с Китаем, а потенциал двусторонних договоров очень большой.

[ + – ] Александр Лукашенко во время официального визита в Китай

Напомним, об официальном визите Александра Лукашенко в Китай стало известно 25 февраля.

В отчете Института изучения войны от 28 февраля говорится о том, что Лукашенко может участвовать в создании схем для обхода санкций, наложенных на Российскую Федерацию в связи с военной агрессией против Украины, в рамках своего официального визита в Китай.