"Політика Білорусі та Китаю схожа": Пекін і Мінськ цього року створять зону вільної торгівлі

Лукашенко в межах зустрічі зі Сі Цзіньпіном "цілком" підтримав КНР у питаннях міжнародної безпеки. Водночас він наголосив, що візит відбувається в дуже "непростий час", що вимагає "відповідальних політичних рішень".

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Сьогодні, 1 березня, у Пекіні було підписано меморандум про "взаєморозуміння" між Міністерством економіки Білорусі та Міністерством комерції КНР. Наступним кроком має стати створення зони вільної торгівлі. Про це пише пресслужба економічного відомства Білорусі.

Як уточнюється, зона вільної торгівлі та здійснення інвестицій у Китаї та Білорусі має бути створена до кінця поточного року.

Білоруська та китайська сторони на зустрічі в Пекіні домовилися про необхідність негайно розпочати переговори щодо доступу на ринки послуг.

[ + – ] Олександр Лукашенко та Сі Цзіньпін у Китаї

Олександр Лукашенко, який 28 лютого відлетів із офіційним візитом у Китай, на зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпінем, зі свого боку, заявив, що внутрішня політика двох держав схожа.

"Узагалі політика як усередині Китаю, так і всередині Білорусі схожа. Міжнародний порядок денний нами повністю підтримується, ми діємо в одному ключі", — прокоментував він.

Білоруський політик також підкреслив, що Мінськ "цілком" підтримує Пекін у питаннях міжнародної безпеки.

[ + – ] Олександр Лукашенко та Сі Цзіньпін у Китаї

Лукашенко зазначив, що зустріч у Китаї відбувається в дуже непростий час, який потребує "нових нестандартних підходів і відповідальних політичних рішень".

"Вони [рішення] мають бути спрямовані насамперед на недопущення скочування до глобального протистояння, де не буде переможців. Ви про це чітко, однозначно, пунктуально нещодавно заявили, звертаючись до світової спільноти", — уточнив білоруський політик.

Як розповів Лукашенко під час зустрічі, Мінськ украй зацікавлений у розширенні контактів із Китаєм, а потенціал двосторонніх договорів дуже великий.

[ + – ] Олександр Лукашенко під час офіційного візиту до Китаю

Нагадаємо, про офіційний візит Олександра Лукашенка до Китаю стало відомо 25 лютого.

У звіті Інституту вивчення війни від 28 лютого йдеться про те, що Лукашенко може брати участь у створенні схем для обходу санкцій, накладених на Російську Федерацію у зв'язку з військовою агресією проти України, у межах свого офіційного візиту до Китаю.