"Його мета — знищити Україну": Путін не зацікавлений у мирних переговорах, — МЗС Німеччини

За словами Анналени Бербок, представники 140 держав неодноразово відвідували Москву, щоб поговорити з Путіним та переконати його зупинити війну. Однак усі умовляння були марними.

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Президент РФ Володимир Путін насправді не налаштований на мирні переговори з Україною. Його мета полягає у тому, щоб знищити її. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю телеканалу ARD.

За її словами, всі, хто раніше думав, що зможе поговорити з главою Кремля та схилити його до миру, вже розчарувалися у цій ідеї.

"Він не хоче говорити, він хоче знищити Україну. Він не готовий відкликати своїх солдатів, він не готовий припинити вбивати", — заявила Бербок.

Вона наголосила, що представники 140 держав неодноразово відвідували Москву, щоб поговорити з Путіним. Президенту РФ намагалися довести, що розв'язана ним війна з Україною шкодить усьому світу, але жодні надії не справдилися.

Крім того, Бербок прокоментувала запропонований Китаєм план закінчення війни в Україні. За її словами, документ представляє лише позицію Пекіна, а справжній мирний план підтримали на Генасамблеї ООН минулого тижня.

Раніше 24 лютого Китай подав пропозиції щодо закінчення війни в Україні. Програма, яку запропонував Пекін, складається із 12 пунктів. Серед них – припинення бойових дій, відмова від санкцій, мирні переговори.

Також нагадаємо, що Генасамблея ООН 23 лютого ухвалила запропоновану Україною резолюцію, яка закликає Росію негайно вивести свої війська з окупованих територій. За резолюцію проголосували 141 із 193 держав-членів Організації об'єднаних націй.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що у разі наступальної агресивної війни армія Німеччини може не вистояти. На його думку, Бундесверу терміново потрібна зброя, важка техніка, боєприпаси та навчені солдати.