"Его цель — уничтожить Украину": Путин не заинтересован в мирных переговорах, — МИД Германии

По словам Анналены Бербок, представители 140 государств неоднократно посещали Москву, чтобы поговорить с Путиным и убедить его остановить войну. Однако все уговоры были бесполезными.

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Президент РФ Владимир Путин на самом деле не настроен на мирные переговоры с Украиной. Его цель состоит в том, чтобы уничтожить ее. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ARD.

По ее словам, все, кто раньше думал, что сможет поговорить с главой Кремля и склонить его к миру, уже разочаровались в этой идее.

"Он не хочет говорить, он хочет уничтожить Украину. Он не готов отозвать своих солдат, он не готов прекратить убивать", — заявила Бербок.

Она подчеркнула, что представители 140 государств неоднократно посещали Москву, чтобы поговорить с Путиным. Президенту РФ пытались доказать, что развязанная им война с Украиной вредит всему миру, но никакие надежды не оправдались.

Кроме того, Бербок прокомментировала предложенный Китаем план по окончанию войны в Украине. По ее словам, документ представляет лишь позицию Пекина, а настоящий мирный план был поддержан на Генассамблее ООН на прошлой неделе.

Ранее 24 февраля Китай представил предложения по окончанию войны в Украине. Программа, которую предложил Пекин, состоит из 12 пунктов. Среди них прекращение боевых действий, отказ от санкций, мирные переговоры.

Также напомним, что Генассамблея ООН 23 февраля, приняла предложенную Украиной резолюцию, призывающую Россию немедленно вывести свои войска с оккупированных территорий. За резолюцию проголосовали 141 из 193 государств-членов Организации объединенных наций.

Немецкий министр обороны Борис Писториус сказал, что в случае наступательной агрессивной войны армия Германии может не выстоять. По его мнению, Бундесверу срочно нужно оружие, тяжелая техника, боеприпасы и обученные солдаты.