"Вооруженных сил просто нет": Бундесвер не удержит оборону при нападении, – Писториус

По словам главы немецкого Минобороны, в случае наступательной агрессивной войны армия Германии может не выстоять. Даже высокопоставленные военные никогда не слышали столь откровенное заявление властей, отметили журналисты.

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Бундесвер будет не в состоянии защитить Германию в случае наступательной агрессивной войны. Об этом сказал немецкий министр обороны Борис Писториус на заседании парламентской группы СДПГ, пишет таблоид Bild.

"У нас нет вооруженных сил, которые могут защитить от наступательной жестокой агрессивной войны. К этому нам представит снова приспособиться", — заявил он.

Даже давно прослужившие высокопоставленные солдаты никогда не сталкивались с таким откровенным заявлением командования и властей, отмечает издание.

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Писториус резко раскритиковал оборонную политику Германии. О роли Германии в альянсе НАТО он сказал следующее: "Нам надо выполнить союзнические обязательства по линии Альянса, мы не делали этого в прошлом. Если вы отвечаете за безопасность людей, которые живут здесь, в Польше или где-либо еще, договор должен быть выполнен".

Бундесверу срочно нужно оружие, тяжелая техника, боеприпасы и обученные солдаты, добавил министр.

Представитель СДПГ Метин Хакверди отметил, что Писториус четко назвал проблемы и решительно выступил за лучшее оснащение Бундесвера. Депутат от ХДС Норберт Реттген признал, что министр сказал "горькую правду".

"Мужественный поступок. Хорошо, что министр обороны не замалчивает проблемы, а озвучивает их", — отметил политик.

Его коллега по партии Катя Лейкерт добавила, что всем очень повезло жить в мире в течение многих лет, но за это все пренебрегли способностью защищать себя. Федеральное правительство не торопится использовать военный спецфондом, оборонный бюджет в этом году уменьшили, заметила она.

Глава союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер отметил, что военным не говорили о реальном положении дел довольно много лет. Правительство должно действовать сейчас, иначе будет поздно.

Bild вспомнил комментарий инспектора армии, генерал-лейтенанта Альфонса Мая в начале большой войны России с Украиной. Еще тогда он признавал, что Бундесвер "более или менее пуст".

Напомним, что 7 февраля Министерство обороны Германии заявило об отправке в Украину немецких танков Leopard 2A6 в конце марта.

Бундесвер ищет 50 резервистов, которые знают украинский или русский языки. Они будут помогать налаживать обучение украинских военных использованию БМП Marder.

Газета The New York Times писала, что для Европы стало настоящим вызовом передать ВСУ 2 танковых батальона на 62 танка.