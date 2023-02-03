В Германии ищут 50 резервистов со знанием украинского для обучения бойцов ВСУ на Marder

В конце января военнослужащие ВСУ прибыли в Германию для освоения БМП, чтобы сделать процесс более эффективным нужны бойцы, знающие украинский или русский.

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Бундесвер начал поиски 50 резервистов с пониманием украинского или русского языка, которые должны помочь наладить более эффективное обучение украинских бойцов на БМП Marder. Об этом сообщает госгруппа "Брандербург".

Оперативное командование Бундесвера направило запрос резервистам для поиска бойцов с пониманием украинского или русского языка. Нужны бойцы резерва, которые служили или служат на боевых машинах пехоты Marder. Также желательно, чтобы были военные со знанием ПО "Мардеров" и его технической частью.

Первые бойцы ВСУ уже прибыли в Германию для обучения на Marder. Отмечается, что хоть БМП и служат уже около 50 лет, они все еще являются эффективным вооружением. Поэтому Украина получит 40 БМП Marder для отражения жестокой российской агрессии.

На вооружении Marder находится 20-мм бортовая пушка и ПТРК Milan. Экипаж машины состоит из трех человек, дополнительно они могут перевозить еще 6 бойцов в десантном отделении.

Напомним, СМИ писали, что Греция готова подождать с получением немецких БМП Marder, чтобы их быстрее передали Украине.

Фокус разбирался, как усилят ВСУ западные БМП Marder, M2 Bradley и ББМ АМХ-10RC.