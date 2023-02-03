У Німеччині шукають 50 резервістів зі знанням української для навчання бійців ЗСУ на Marder

Наприкінці січня військовослужбовці ЗСУ прибули в Німеччину для освоєння БМП, щоб зробити процес ефективнішим потрібні бійці, які знають українську чи російську.

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Бундесвер розпочав пошуки 50 резервістів із розумінням української чи російської мов, які мають допомогти налагодити більш ефективне навчання українських бійців на БМП Marder. Про це повідомляє держгрупа "Брандербург".

Оперативне командування Бундесверу надіслало запит резервістам для пошуку бійців із розумінням української чи російської мови. Потрібні бійці резерву, які служили чи служать на бойових машинах піхоти Marder. Також бажано, щоб були військові зі знанням ПЗ "Мардерів" та його технічною частиною.

Перші бійці ЗСУ вже прибули в Німеччину для навчання на Marder. Зазначається, що хоча БМП і служать вже майже 50 років, вони все ще є ефективним озброєнням. Тому Україна отримає 40 БМП Marder для відбиття жорстокої російської агресії.

На озброєнні Marder знаходиться 20-мм бортова гармата та ПТРК Milan. Екіпаж машини складається із трьох осіб, додатково вони можуть перевозити ще 6 бійців у десантному відділенні.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Греція готова почекати з отриманням німецьких БМП Marder, щоб їх швидше передали Україні.

Фокус розбирався, як посилять ЗСУ західні БМП Marder, M2 Bradley та ББМ АМХ-10RC.