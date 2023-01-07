Ради поставок в Украину: Греция готова подождать с получением немецких БМП Marder, — Bild

Немецкие журналисты пишут, что пока неизвестно, в состоянии ли Германия поставить БМП в две страны одновременно. В то же время военные в Афинах считают, что обороноспособность страны не пострадает, если Греция получит технику позже.

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Греция готова подождать с получением немецких боевых машин пехоты Marder, если Берлин захочет отправить их сначала в Украину. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на высокопоставленного греческого военного.

"Обороноспособность Греции не пострадает, если поставка Marder будет отложена", — прокомментировал источник журналистов.

Еще в июне прошлого года СМИ писали о том, что Афины и Берлин согласовали схему "кругового обмена" техникой. Германия пообещала поставить Греции 40 современных БМП. Афины, в свою очередь, обязались передать Украине боевые машины пехоты более старого образца и даже успели в октябре поставить Киеву советские БМП-1.

Вместо старых моделей Греция уже получила 13 машин Marder.

Как сообщают журналисты, министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Германия готова поставить в Украину 40 Marder — причем как из промышленных запасов, так и из запасов Бундесвера. Хотя еще недавно чиновница категорически исключала поставки БМП из запасов вооруженных сил Германии, так как, по ее словам, они нужны для обороноспособности страны.

По словам пресс-секретаря Минобороны ФРГ, сейчас на вооружении Бундесвера состоит около 370 Marder. Однако сколько из них сейчас на ходу неизвестно.

При этом, в соответствии с контрактом, оружейный концерн Rheinmetall должен поставить технику именно в Грецию, а не в Украину.

Таким образом журналисты Bild задаются вопросом, сможет ли Берлин организовать поставки машин двум странам сразу.

Напомним, пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрайт сообщил 6 января, что помимо 40 БМП Marder, которые Минобороны Германии пообещало поставить в Украину в первые месяцы 2023 года, ожидаются также поставки систем Patriot.

Ранее в этот же день Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщил, что Министерство обороны Германии готовится передать украинской стороне до 40 БМП Marder.