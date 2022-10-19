Греция начала передавать ВСУ советские боевые машины БМП-1 (фото, видео)

Украина получит БМП в рамках кругового обмена. Германия отправила в Грецию боевые машины Marder, которые украинские военные ждали еще с весны.

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Греция начала поставлять Вооруженным силам Украины боевые машины пехоты. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

"Не буду скрывать, особенно ценим вооружения, которые Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины", — сказал украинский министр.

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Указанные БМП скоро прибудут в Украину, они мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность ВСУ, подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД поднял вопрос продолжения военного сотрудничества с Грецией. По его слова, приоритетом сейчас для Украины являются поставки систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Греция знает наш запрос и будет его обрабатывать", — заключил Кулеба.

Греция получила немецкие БМП Marder

Германия отправила в Грецию первую партию боевых машин пехоты Marder в рамках кругового обмена военной техникой. Имеющиеся в Греции советские БМП-1 отправят Украине.

[ + – ] В Грецию отправили первые 6 "Мардеров" из запланированных 40

Греческие чиновники говорят, что Афины передадут Украине 40 танков БМП-1. Известно, что 16 октября в Грецию отправили первые 6 "Мардеров" из запланированных 40. Следующие 14 хотят отправить до 21 октября.

Немецкий канцлер Олаф Шольц объявил этот обмен в конце мая 2022 года, окончательные договоренности были достигнуты в сентябре.

Напомним, что немецкий концерн Rheinmetall ранее отремонтировал 16 боевых машин Marder и был готов отправить их в Украину. Правительство Шольца в итоге отменило разрешение на экспорт бронетехники.

Правительство Греции называло решения властей Германии по поставкам вооружения в Украину издевательством и цирком. По словам греческого военного эксперта Христоса Капуциса, ВСУ не обрадуются старым БМП, ведь они станут легкой мишенью для ВС РФ.

В Офисе президента Украины признавали, что круговой обмен военной техникой с восточными партнерами Украины не работает. Западные союзники до сих пор спорят о поставках танков.