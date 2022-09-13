"Полгода танков нет": в ОП торопят Германию с решением о поставках оружия для ВСУ

По мнению Михаила Подоляка, круговой обмен военной техникой с восточными партнерами Украины не работает. Схема провалилась, когда Словакия хотела передать Киеву 30 советских танков Т-72, а Германия предложила ей лишь 15 "Леопардов".

Related video

Германия заявляет о согласии кругового обмена военной техникой с восточноевропейскими партнерами, но такая схема не работает. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Следует называть вещи своими именами: система круговых поставок не работает. Полгода союзники спорят, кто продаст Украине танки. Полгода танков нет, потому что нет "политического решения", – подчеркнул он.

Россия продолжает в Украине террор, от которого гибнут люди, а время уходит, продолжил Подоляк.

"Германия, мы ждем твоего слова", – заключил советник.

Отметим, что с Подоляком была согласна глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, Германии стоит отказаться от круговых поставок тяжелого вооружения и поставлять его напрямую Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Круговые поставки вооружения: в чем смысл схемы

Согласно принципу круговых поставок, восточноевропейские союзники должны поставить Украине вооружение времен СССР, а Германия взамен отправит им современное оружие.

Словакия хотела в июне передать Киеву 30 советских танков Т-72 получить взамен лучшие немецкие танки.

Братислава вынужденно прервала круговые поставки после предложения Берлина отправить 15 танков "Леопард-2А4". Словацкое командование сочло это количество очень малым для обороны.

БМП Marder входили в круговой обмен с восточноевропейскими партнерами Украины по линии НАТО. Как пишут СМИ, вместо современных Marder Германия готова отправить Украине старые машины ГДР — БМП-1А1.

Эти боевые машины 28 лет назад Германия продала Греции за 50 тыс. марок за штуку, а теперь якобы есть договоренность с Афинами о передачи этих машин ВСУ.

Напомним, что партия немецкого канцлера Олафа Шольца СДПГ не поддерживает идею поставок немецких танков Украине. Генсек партии считает, что ни одна страна Запада еще не отправила ВСУ танки. Несмотря на такое заявление, известно, что Канада, Великобритания и Польша суммарно отправили Украине 280 танков.

Минобороны Германии говорила о пределах поставок оружия ВСУ из запасов Бундесвера. Национальная оборона Германии и Альянса не должны подвергаться опасности, отметили чиновники.