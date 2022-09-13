"Пів року танків немає": в ОП підганяють Німеччину з рішенням про постачання зброї для ЗСУ

На думку Михайла Подоляка, круговий обмін військовою технікою із східними партнерами України не працює. Схема провалилася, коли Словаччина хотіла передати Києву 30 радянських танків Т-72, а Німеччина запропонувала лише 15 "Леопардів".

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Німеччина заявляє про згоду кругового обміну військовою технікою із східноєвропейськими партнерами, але така схема не працює. Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Слід називати речі своїми іменами: система кругових поставок не працює. Пів року союзники сперечаються, хто продасть Україні танки. Пів року танків немає, бо немає "політичного рішення", — наголосив він.

Росія продовжує в Україні терор, від якого гинуть люди, а час минає, продовжив Подоляк.

"Німеччина, ми чекаємо на твоє слово", — підсумував радник.

Зазначимо, що з Подоляком була згодна голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман. За її словами, Німеччині варто відмовитися від кругових поставок важкого озброєння та постачати його безпосередньо Збройним силам України (ЗСУ).

Кругові постачання озброєння: у чому сенс схеми

Відповідно до принципу кругових поставок, східноєвропейські союзники мають поставити Україні озброєння часів СРСР, а Німеччина натомість відправить їм сучасну зброю.

Словаччина хотіла у червні передати Києву 30 радянських танків Т-72 і отримати натомість найкращі німецькі танки.

Братислава вимушено перервала кругові поставки після пропозиції Берліна надіслати 15 танків "Леопард-2А4". Словацьке командування вважало цю кількість дуже малою для оборони.

БМП Marder входили до кругового обміну зі східноєвропейськими партнерами України по лінії НАТО. Як пишуть ЗМІ, замість сучасних Marder Німеччина готова відправити Україні старі машини НДР — БМП-1А1.

Ці бойові машини 28 років тому Німеччина продала Греції за 50 тис. марок за штуку, а тепер нібито є домовленість із Афінами про передачу цих машин ЗСУ.

Нагадаємо, що партія німецького канцлера Олафа Шольца СДПН не підтримує ідею постачання німецьких танків Україні. Генсек партії вважає, що жодна країна Заходу ще не відправила ЗСУ танки. Попри таку заяву відомо, що Канада, Великобританія та Польща сумарно відправили Україні 280 танків.

Міноборони Німеччини говорила про межі постачання зброї ЗСУ із запасів Бундесверу. Національна оборона Німеччини і Альянсу не повинні наражатися на небезпеку, зазначили чиновники.