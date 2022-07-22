"Кругова схема не працює": Бундестаг виступив за пряме постачання важкої зброї Україні

Кругова схема передбачає постачання ЗСУ від східноєвропейських союзників зброї виробництва СРСР. Натомість ці країни одержують німецьке озброєння, але за час повномасштабної війни України з РФ ця схема жодного разу не спрацювала.

Німеччина має відмовитися від схеми кругових поставок важкого озброєння та постачати його Україні безпосередньо. Про це сказала голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман в інтерв'ю газеті Rheinische Post.

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"Ідея кругових поставок має сенс, але все йде не так, як ми уявляли. Потрібно знайти мужність визнати, що кругові поставки працюють не так, як нам хотілося, тому треба переходити на прямі поставки", – пояснила чиновниця.

[ + – ] Кругові поставки важкого озброєння працюють не так, як хотілося б Німеччині, каже голова комітету Бундестагу.

Кругові поставки означають, що східноєвропейські союзники постачають в Україну зброю радянських розробок. Натомість Німеччина постачає їм сучасну зброю, пояснює газета Augsburger Allgemeine. Одна із країн-учасниць такого обміну — Словенія.

"Збройним силам України легше використовувати зброю радянського виробництва, аніж нове західне обладнання", — вважає командування Німеччини.

Комітет Бундестагу з оборони раніше закликав німецького канцлера Олафа Шольца якнайшвидше скликати національну конференцію щодо України для узгодження подальшої військової допомоги. У ній мали брати участь представники уряду, Бундестагу, промисловості та профспілок.

Нагадаємо, що Німеччина готується наприкінці літа передати Україні передову систему ППО "IRIS-T", вона здатна збивати повітряні цілі на відстані до 40 км та на висоті 20 км.

Фокус раніше писав, що після оголошення Німеччиною про допомогу Україні через треті країни за круговою схемою не було жодної поставки. Польща передала Україні сотні танків Т-72 і мала отримати німецькі танки Leopard. Німеччина обіцяла Чехії поставити 15 Leopard як компенсацію.