"Круговая схема не работает": Бундестаг выступил за прямые поставки тяжелого оружия Украине

Круговая схема предусматривает поставку ВСУ от восточноевропейских союзников оружия производства СССР. Взамен эти страны получают немецкое вооружение, но за время полномасштабной войны Украины с РФ эта схема ни разу не сработала.

Германия должна отказаться от схемы круговых поставок тяжелого вооружения и поставлять его Украине напрямую. Об этом сказала глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью газете Rheinische Post.

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"Идея круговых поставок имеет смысл, но все идет не так, как мы представляли. Нужно найти мужество признать, что круговые поставки работают не так, как нам хотелось, поэтому надо переходить на прямые поставки", – объяснила чиновник.

[ + – ] Круговые поставки тяжелого вооружения работают не так, как хотелось бы Германии, говорит глава комитета Бундестага

Круговые поставки означают, что восточноевропейские союзники поставляют в Украину оружие советских разработок. Взамен Германия поставляет им современное оружие, поясняет газета Augsburger Allgemeine. Одна из стран-участниц такого обмена – Словения.

"Вооруженным силам Украины легче использовать оружие советского производства, чем новое западное оборудование", – считает командование Германии.

Комитет Бундестага по обороне ранее призвал немецкого канцлера Олафа Шольца быстрее созвать национальную конференцию по Украине для согласования дальнейшей военной помощи. В ней должны были участвовать представители правительства, Бундестага, промышленности и профсоюзов.

Напомним, что Германия готовится в конце лета передать Украине передовую систему ПВО "IRIS-T", она способна сбивать воздушные цели на расстоянии до 40 км и на высоте 20 км.

Фокус ранее писал, что после объявления Германией о помощи Украине через третьи страны по круговой схеме не было ни одной поставки. Польша передала Украине сотни танков Т-72 и должна была получить немецкие танки Leopard. Германия обещала Чехии поставить 15 Leopard в качестве компенсации.