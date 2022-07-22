Поставки оружия Украине: почему немецкий кольцевой обмен не сработал

Польша передала сотни танков Т-72 в ВСУ, взамен Берлин обещал поставку "Леопардов". Однако спустя месяцы переговоров компромисс так и не был достигнут.

С момента объявления Германией о помощи Украине через третьи страны при помощи кольцевого обмена так еще и не было ни одного такого обмена. Об этом пишет газета Tagesschau.

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Правительство Германии критикуют за недостаточную поддержку Украины вооружением. В Германии придумали процедуру кольцевого обмена — Украина получает оружие из страны донора, Германия компенсирует поставленное вооружение стране донору своей техникой. По такой процедуре немецкая сторона ведет переговоры с Польшей, Чехией, Словакией, Словенией и Грецией.

Среди причин такой схемы называют желание Германии любой ценой избежать применения их танков или БМП на войне. Плюс заявляется, что Украине лучше поставлять советское вооружение так как бойцов не нужно переобучать ими пользоваться.

Официально часто делается ссылка на устную договоренность между партнерами по НАТО, согласно которой подобную современную западную бронетехнику не передают ВСУ. Поэтому и Германии было бы крайне неприятно, если бы Испания настаивала именно на этом и действительно хотела отправить танки "Леопард" в Украину. Произойдет ли это, пока неизвестно.

Были ли успешные примеры кольцевого обмена?

Как пишут авторы, за три месяца существования инициативы не было ни одного успешного обмена. Польша передала Украине сотни танков Т-72, за которые должна была получить немецкие "Леопарды". То же самое касается и Чехии. Однако Чехии Германия пообещала только 15 Leopard 2 в качестве компенсации.

Процесс переговоров все еще происходит из-за неприемлемых предложений Бундесвера. Словения была первой страной, которая заявила о готовности передать в ВСУ танки Т-72 и БМП-1, но взамен они хотели получить Leopard 2 и БМП Puma. Берлин предложил более старые БМП Marder и БТР Fuchs.

История с Польшей еще более показательна. После передачи в ВСУ 270 танков Т-72 немецкая сторона так и не предложила достойной компенсации. По словам политика ХДС Родериха Кизеветтера, федеральное правительство недавно предложило Польше 20 танков Leopard 2 с восстановленным протектором, которые будут поставлять с апреля 2023 года. Поэтому польская армия заключила еще один контракт на поставку сотен американских танков M1 Abrams.

Напомним, глава Минобороны Кристин Ламбрехт заявила, что у Германии заканчивается вооружение для помощи Украине.

21 июня Словакия заявила, что им не удалось договориться с Германией о возмещении танков Т-72М. Берлин был готов за каждые два танка давать один "Леопард", а Братислава запрашивает равнозначную замену.