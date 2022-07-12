Минобороны Испании дало зеленый свет на передачу Украине танков Leopard 2A4, — Infodefensa

По данным журналистов, ВСУ могут получить помимо танков и БТРы. США и Германия дали добро на реэкспорт их техники в нашу страну.

Министерство обороны Испании дало "зеленый свет" на передачу Украине танков Leopard 2A4 и 20 БТР М113. Об этом сообщает Infodefense.

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Согласно источникам издания в ведомстве, в настоящее время изучается возможность передачи бронетехники для украинской армии из числа неиспользуемых, и хранящихся на вооружении танков и БТРов. Это будет ответ правительству Украины на неоднократные запросы по дополнительной военной помощи, которая до этого была незначительной.

Вместе с тем Leopard 2A4 и М113 будут нуждаться в ремонте и обновлении. Поэтому Киеву нужно будет сначала восстановить технику на испанской территории за счет Европейского фонда мира, который финансируется ЕС. Для этого нужно подписать контракт с местными компании.

Отмечается, что сумма контракта может составить от 5 до 15 млн евро, а срок поставки до конца года. Все будет зависеть от наличия и поиска запасных деталей для танков и БТРов. Для передачи танков нужно разрешение немецкого правительства на реэкспорт. То же самое касается и бронетранспортеров М113, для них нужно разрешение США. Однако в издании отмечают, что правительства обеих стран одобрили передачу.

[ + – ] М113 армии Испании

Техническое состояние танков Leopard 2A4 разное. Некоторые из танков потребуют минимальной доработки, а другие же более серьезных. Детали с них могли браться для других танков. Также в СМИ заявляют, что с Минобороны Испании был достигнут компромисс. На хранении находится 53 "Леопарда". Однако больше 10 Украине отказались передавать из-за необходимости создания из них техники для других целей, например, инженерных. Плюс некоторые из "Леопардов" будут использованы в качестве доноров для других танков.

Украинская сторона ведет переговоры с Santa Barbara Sistemas о возможном ремонте танков и БТРов. Эта компания занимается изготовлением более современных Leopard 2E — модификации для испанских нужд.

Напомним, 5 июня в СМИ сообщали, что Испания готова передать Украине танки "Леопард" 2. Тогда сообщалось о возможности передачи 40 единиц.

Ранее в Германии отказались предоставить Украине 200 БТРов Fuchs из-за необходимости наличия транспорта в Бундесвера.