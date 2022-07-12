Міноборони Іспанії дало зелене світло на передачу Україні танків Leopard 2A4, — Infodefensa

За даними журналістів, ЗСУ можуть отримати, крім танків, і БТРи. США та Німеччина дали добро на реекспорт їхньої техніки до нашої країни.

Міністерство оборони Іспанії дало "зелене світло" на передачу Україні танків Leopard 2A4 та 20 БТР М113. Про це повідомляє Infodefense.

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Згідно з джерелами видання у відомстві, зараз вивчається можливість передачі бронетехніки для української армії з-поміж танків і БТРів, які не використовують та зберігають на озброєнні. Це буде відповідь уряду України на неодноразові запити щодо додаткової військової допомоги, яка до цього була незначною.

Разом з тим Leopard 2A4 і М113 потребуватимуть ремонту та оновлення. Тому Києву потрібно спочатку відновити техніку на іспанській території коштом Європейського фонду миру, який фінансує ЄС. Для цього потрібно підписати контракт із місцевими компаніями.

Зазначається, що сума контракту може становити від 5 до 15 млн євро, а термін постачання до кінця року. Все залежатиме від наявності та пошуку запасних деталей для танків та БТРів. Для передачі танків потрібен дозвіл німецького уряду на реекспорт. Те саме стосується і бронетранспортерів М113, для них потрібен дозвіл США. Однак у виданні наголошують, що уряди обох країн схвалили передачу.

[ + – ] М113 армії Іспанії

Технічний стан танків Leopard 2A4 різний. Деякі з танків вимагатимуть мінімального доопрацювання, а інші ж серйознішого. Деталі з них могли використовувати для інших танків. Також у ЗМІ заявляють, що з Міноборони Іспанії досягнуто компромісу. На зберіганні знаходиться 53 "Леопарди". Однак понад 10 Україні відмовилися передавати через необхідність створення з них техніки для інших цілей, наприклад інженерних. Плюс деякі з "Леопардів" використовуватимуть як донорів для інших танків.

Українська сторона веде переговори з Santa Barbara Sistemas щодо можливого ремонту танків та БТРів. Ця компанія займається виготовленням більш сучасних Leopard 2E — модифікації для іспанських потреб.

Нагадаємо, 5 червня у ЗМІ повідомляли, що Іспанія готова передати Україні танки "Леопард" 2. Тоді повідомлялося про можливість передачі 40 одиниць.

Раніше в Німеччині відмовилися надати Україні 200 БТРів Fuchs через необхідність транспортування в Бундесвері.