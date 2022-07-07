Не обдиратимемо Бундесвер: у ФРН відмовилися надати Україні 200 одиниць важкої техніки

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт відмовила надати техніку для України, оскільки вважає, що за нинішніх умов такий крок був би безвідповідальним.

Німеччина більше не може надавати військової техніки Україні з міркувань власної безпеки. Як заявила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, уряд ФРН не може грабувати власну армію на користь України, оскільки це було б безвідповідально. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

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Заява міністра оборони відбулася після того, як блок правоцентристських політичних партій у Німеччині ХДС і ХСС вимагав надання Україні 200 бронетранспортерів Бундесверу Fuchs. На це Ламбрехт відповіла рішучою відмовою, пославшись на інтереси безпеки.

"Ми підтримуємо Україну всім, чим можемо, і робимо це відповідально. Але ми маємо гарантувати і обороноздатність самої Німеччини. Ось чому безвідповідально нині обдирати Бундесвер", — зазначила міністр.

Зі свого боку парламентська група вимагає, щоб Бундестаг ухвалив рішення про короткострокове постачання Україні 200 бронетранспортерів Fuchs, оскільки парламентарі вважають, що війна зараз перебуває у критичній фазі.

"Йдеться про швидку доставку для української армії надійних матеріалів, які можуть бути використані безпосередньо на лінії фронту. Такий матеріал знаходиться на озброєнні Бундесверу і має бути вилучений з експлуатації", — вважають у парламентській коаліції.

Проте Генеральний інспектор Бундесверу німецьких збройних сил генерал Еберхард Цорн заявив, що не бачить можливості такого кроку.

"У Бундесвері є 825 бронетранспортерів Fuchs, але в різних модифікаціях. Нам потрібна ця техніка. Нині я не бачу можливості передачі всіх цих транспортних засобів чи бодай якоїсь її частини", — зазначив генерал.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині критикують главу Міноборони Крістіне Ламбрехт за відсутність постачання в Україну бронетехніки, яка потрібна у війні проти Росії. Успіхи ЗС РФ, на думку журналістів Bild, пов'язані з відсутністю ЗСУ достатньої кількості бронетехніки.

Нагадаємо, спецслужби ФРН нині ведуть спостереження за близько 200 російськими розвідниками. За даними видання Bild російські шпигуни збирають інформацію про політиків, керівників компаній, критиків Росії і передають її до Кремля.