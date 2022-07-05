Не гребують насильством: у Німеччині працюють близько 200 секретних агентів із РФ, — Bild

Західні спецслужби наголошують на агресивній діяльності агентів російської розвідки по всій Європі. Вони збирають інформацію про політиків, керівників компаній, критиків Росії і передають її до Кремля.

Служби безпеки ФРН нині ведуть спостереження близько за 200 російськими розвідниками. Однак кількість путінських секретних агентів у Німеччині може бути набагато більшою — на думку експертів, їхня кількість може досягати до 2000 осіб, повідомляє німецьке видання Bild.

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У квітні цього року колишній керівник британської розвідки МІ-6 Джон Соєр повідомив, що європейським спецслужбам ймовірно відомо лише про десять відсотків усіх російських агентів, діяльність яких розкрито.

"Ми бачимо масштаби агресивної діяльності російської розвідки по всій Європі. Ймовірно, ми знаємо лише 10% того, що вони роблять. Є багато чого, про що ми просто не знаємо", — заявив Соєр.

Журналісти зазначають, що російські агенти збирають інформацію про політиків, керівників компаній, різних діячів, які виступають із критикою Росії, і передають це до Кремля. Крім того, німецькі силовики також попереджають про напади на казарми та військові бази. На їхню думку, акти саботажу на абазах НАТО мають запобігти за будь-яку ціну.

Також повідомляється, що російські агенти не гребують і відвертим насильством. У цьому контексті згадано інцидент, який стався у 2019 у Берліні. Тоді уряд Німеччини терміново оголосили персонами нон грата двох російських дипломатів у зв'язку із вбивством громадянина Грузії, якого застрелили пострілом у голову на перехресті в парку Кляйнер Тіргартен.

Окремо журналісти згадали групу байкерів "Нічні вовки", яких президент Путін використовує як "м'яку силу", хоча їх вплив саме в Німеччині не такий великий. Більше уваги, на думку журналістів, Кремль приділяє молодим людям із бійцівських студій у Східній Німеччині.

Зазначимо, що західні спецслужби давно вважають, що за чергою вбивств, отруєнь, вибухів та змов з метою державного перевороту по всій Європі за останнє десятиліття стоять як підрозділи російської військової розвідки ГРУ, так і внутрішня розвідка ФСБ, яку колись очолював президент Володимир Путін.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби впроваджують своїх агентів до лав ЗС РФ, оскільки в підрозділах окупаційних військ зростає невдоволення через участь у бойових діях в Україні.

У Києві співробітники СБУ знешкодили агентурну групу із чотирьох осіб Головного розвідуправління Росії, яка збирала інформацію щодо оборони столиці. За даними силового відомства, групу сформував кадровий співробітник ГРУ полковник Владислав Донець для проведення підривної діяльності проти України.