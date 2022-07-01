Шукали позиції ЗСУ: в Києві зловили агентів ГРУ Росії (відео)

Ворожу групу з 4 осіб створив кадровий співробітник ГРУ Владислав Донець. "Розвідники" з'ясовували геолокацію стратегічних об'єктів і закликали українців підтримати ЗС РФ.

Оперативники Служби безпеки України (СБУ) знешкодили агентурну групу Головного розвідуправління Росії (ГРУ), яка збирала розвіддані щодо оборони Києва. Про це сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Затримали 4 російські агенти. Вони розвідували позиції ЗСУ, геолокацію стратегічних об'єктів і закликали українців підтримати агресорів.

Ворожу групу створив кадровий співробітник ГРУ, полковник Владислав Донець, член окупаційного угруповання РФ, яке діяло в Київській і Чернігівській областях.

Групою безпосередньо керував представник терористичної організації "МДБ ЛНР" Валентин Тілілім. Для комунікації використовувалися попередньо відпрацьовані канали закритого зв'язку, заявив речник СБУ.

За даними слідства, агентурна група розпочала діяти на початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Між її учасниками чітко розподілили сфери відповідальності: 2 мешканці Києва з'ясовували позиції ЗСУ й об'єктів критичної інфраструктури, збирали персональні дані нинішніх і колишніх українських військових і правоохоронців.

[ + – ] Посібники окупантів з'ясовували позиції ЗСУ

Ще один мешканець столиці — колишній співробітник правоохоронних органів Донецької області — відповідав за інформаційну підривну діяльність. Він поширював прокремлівську пропаганду — заклики до підтримки ЗС РФ.

Ворожий контент він розповсюджував на спеціальних інтернет-платформах, йому допомагав засновник IT-компанії з Гостомеля, додали в СБУ.

Оперативники обшукали місця перебування підозрюваних, там знайшли проросійську символіку, засоби зв'язку й електронні носії інформації з доказами злочинних дій.

Їм повідомлять про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України (держзрада в умовах воєнного часу). Російським агентам загрожує позбавлення волі на 15 років або довічний термін із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 30 червня СБУ затримала інформатора спецслужб РФ, який збирав дані для нових ракетних ударів військ Росії. Підозрюваний передавав інформацію спільнику, який живе в одній із країн Близького Сходу.

Українські військовослужбовці 23 червня затримали в Києві 2 осіб за підозрою в роботі на спецслужби Росії.

А в Чернівцях раніше затримали диверсанта з Близького Сходу, який готував теракти за завданням російських кураторів.