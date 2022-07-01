Искали позиции ВСУ: в Киеве поймали агентов ГРУ России (видео)

Вражескую группу из 4 человек создал кадровый сотрудник ГРУ Владислав Донец. "Разведчики" выясняли геолокацию стратегических объектов и призывали украинцев поддержать ВС РФ.

Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) обезвредили агентурную группу Главного разведуправления России (ГРУ), которая собирала разведданные по обороне Киева. Об этом сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Задержаны 4 российских агента. Они разведывали позиции ВСУ, геолокацию стратегических объектов и призывали украинцев поддержать агрессоров.

Вражескую группу создал кадровый сотрудник ГРУ, полковник Владислав Донец, член оккупационной группировки РФ, действовавшей в Киевской и Черниговской областях.

Группой непосредственно руководил представитель террористической организации "МГБ ЛНР" Валентин Тилилим. Для коммуникации использовались предварительно отработанные каналы закрытой связи, заявил спикер СБУ.

По данным следствия, агентурная группа начала действовать в начале полномасштабной агрессии России против Украины.

Между ее участниками четко распределили сферы ответственности: 2 жителя Киева выясняли позиции ВСУ и объектов критической инфраструктуры, собирали персональные данные нынешних и бывших украинских военных и правоохранителей.

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Еще один житель столицы – бывший сотрудник правоохранительных органов Донецкой области, отвечал за информационную подрывную деятельность. Он распространял прокремлевскую пропаганду – призывы к поддержке ВС РФ.

Вражеский контент он распространял в специальных интернет-платформах, ему помогал основатель IT-компании из Гостомеля, добавили в СБУ

Оперативники обыскали места пребывания подозреваемых, там нашли пророссийскую символику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами преступных действий.

Им сообщат о подозрении по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена в условиях военного времени). Российским агентам грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненный срок с конфискацией имущества.

Напомним, что 30 июня СБУ задержала информатора спецслужб РФ, собиравшего данные для новых ракетных ударов войск России. Подозреваемый передавал информацию сообщнику, который живет в одной из стран Ближнего Востока.

Украинские военнослужащие 23 июня задержали в Киеве 2 человек по подозрению в работе на спецслужбы России.

А в Черновцах ранее задержали диверсанта из Ближнего Востока, который готовил теракты по заданию российских кураторов.