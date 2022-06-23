В Киеве задержали российских диверсантов, — Генштаб ВСУ

Одного мужчину, по данным военного командования, подозревают в сотрудничестве с боевиками "Л/ДНР".

Украинские военнослужащие задержали в Киеве двух человек, которых подозревают в работе на спецслужбы РФ. Такую информацию озвучил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, задержанные граждане, вероятно, являются российскими диверсантами. У подозреваемых на смартфоне были фотографии объектов железнодорожной инфраструктуры Киева и блокпостов, на которых дежурят украинские военнослужащие.

Громов сообщил, что в Шевченковском районе столицы была задержана женщина, а в Днепровском — мужчина. Последнего, кроме диверсионной работы в интересах Российской Федерации, подозревают в сотрудничестве с пророссийскими боевиками "Л/ДНР".

В Генштабе ВСУ отмечают, что деятельность российских диверсантов в Киеве и области в разы снизилась. Однако, это может быть связано с тем, что военное командование ВС РФ перевело ряд ячеек ДРГ в "спящий" режим, которые ждут дальнейших указаний. Громов добавил, что двух граждан, которых подозревают в работе на оккупантов, задержали в Киеве в течение одной недели.

Отметим, в ходе брифинга замглавы ГУ Генштаба ВСУ также заявил, что Россия перебросила на территорию Беларуси своих спецназовцев и представителей ЧВК. По словам Алексея Громова, страны-агрессоры могут создавать диверсионно-разведывательные группы возле границы с Украиной.

Также сообщалось, что на одном из блокпостов Киева застрелили нарушителя комендантского часа. Столичные СМИ утверждали, что мужчина протаранил на автомобиле сооружение и пытался скрыться с места ЧП, однако военнослужащие открыли огонь по транспортному средству.