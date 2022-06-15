В Киеве на блокпосту застрелили нарушителя комендантского часа, — СМИ

Мужчина на своем автомобиле ночью протаранил заградительное сооружение в Святошинском районе и попытался скрыться с места ЧП.

В Киеве на одном из блокпостов застрелили нарушителя комендантского часа — водителя легкового автомобиля. Об этом информирует Telegram-канал "Киев. На связи", ссылаясь на свои источники в столичной полиции.

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Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июня.

Известно, что ночью в Святошинском районе Киева мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля, протаранил блокпост и пытался скрыться с места ЧП. Военнослужащий, который нес службу на заградительном сооружении, попытался остановить нарушителя и выстрелил в сторону транспортного средства.

Мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, скончался от полученого ранения. Погибшим, по данным Telegram-канала, оказался житель Киевской области. Обстоятельства смертельного инцидента на блокпосту в Святошинском районе Киева сейчас выясняют правоохранители.

Силовые ведомства официально данную информацию на момент публикации новости не комментировали.

Стоит отметить, что в Киеве действует комендантский час с 23:00 до 5:00, во время которого гражданам без специальных пропусков запрещается выходить на улицу и перемещаться по городу. Исключением является случаи, когда мирным жителям необходимо спуститься в укрытия или бомбоубежища.

[ + – ] В Киеве на блокпосту застрелили нарушителя комендантского часа

Напомним, в начале июня Киевская областная военно-гражданская администрация сообщила об усилении контроля за соблюдением комендантского часа. Глава ОВА Алексей Кулеба рассказывал, что правоохранители будут тщательнее следить, чтобы гражданские не находились на улицах с 23:00 до 5:00 без специальных пропусков. Ужесточение контроля в администрации объяснили тем, что в Киевской области активизировались вражеские ДРГ.

Также сообщалось, что в Киеве изменили время действия комендантского часа. С 15 мая в столице наземный общественный транспорт и метрополитен будет работать дольше, а гражданам запретят находиться на улицах без спецспропусков с 23:00 до 5:00.