С 15 мая в Киеве меняется время работы транспорта и комендантского часа

Наземный общественный транспорт и метрополитен в столице будет работать дольше, сообщил Виталий Кличко.

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С воскресенья, 15 мая, в Киеве изменится время комендантского часа. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram комендантский час будет начинаться на час позже – с 23:00 и будет длиться до 05:00.

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Также Кличко сообщил, что с 16 мая весь столичный общественный транспорт будет работать дольше:

наземный общественный транспорт — с 06:00 до 22:30 ;

; метрополитен — с 06:00 до 22:00.

Мэр города напомнил о важности соблюдения комендантского часа и о личной безопасности во время воздушных тревог.

"Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Ибо угроза ракетных обстрелов Киева остается", – написал Кличко.

Напомним, что с 10 мая в Киеве возобновилось движение по двум троллейбусным маршрутам — №30 и №29Д, а также по маршруту трамвая №35.

Троллейбус по маршруту №30 курсирует от ул. Милославской до ул. Кадетская роща с интервалом движения 25 минут.

Троллейбусный маршрут №29Д курсирует от Дарницкой площади до Железнодорожной станции "Зенит" с интервалом движения 25 минут.

Трамвай по маршруту №35 движется от ул. Сержа Лифаря до станции метро "Лесная" с интервалом в 25 минут.

Ранее сообщалось, что ураган, настигший украинскую столицу вечером 12 мая, сломал историческое дерево-памятник природы "Липу Петра Могилы". Кроме того ураганный ветер повалил много деревьев на улицах города, а в Оболонском, Подольском и Святошинском районах пропало электричество.

Киевские власти с 16 мая планируют возобновить плату за проезд в метро и другом общественном транспорте столицы. По словам замглавы Киевского метрополитена Натальи Макогон, речь идет о возобновлении оплаты как в наземном транспорте так и в метрополитене.