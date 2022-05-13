З 15 травня в Києві змінюється час роботи транспорту та комендантської години
Наземний громадський транспорт та метрополітен у столиці працюватиме довше, повідомив Віталій Кличко.
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З неділі, 15 травня, в Києві зміниться час комендантської години. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram, комендантська година починатиметься на годину пізніше — з 23:00 і триватиме до 05:00.
Також Кличко повідомив, що з 16 травня весь столичний громадський транспорт працюватиме довше.
- наземний громадський транспорт — з 06:00 до 22:30;
- метрополітен — з 06:00 до 22:00.
Мер міста нагадав про важливість дотримання комендантської години та особисту безпеку під час повітряних тривог.
"Дотримуйтесь правил комендантської години. А також — не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бо загроза ракетного обстрілу Києва залишається", — написав Кличко.
Нагадаємо, що з 10 травня в Києві відновився рух двома тролейбусними маршрутами — №30 і №29Д, а також маршрутом трамвая №35.
Тролейбус за маршрутом №30 курсує від вул. Милославської до вул. Кадетський гай з інтервалом руху 25 хвилин.
Тролейбусний маршрут №29Д курсує від Дарницької площі до Залізничної станції "Зеніт" з інтервалом руху 25 хвилин.
Трамвай за маршрутом №35 рухається від вул. Сержа Лифаря до станції метро "Лісова" з інтервалом 25 хвилин.
Раніше повідомляли, що ураган, який вразив українську столицю ввечері, 12 травня, зламав історичне дерево-пам'ятник природи "Липу Петра Могили". Крім того, ураганний вітер повалив багато дерев на вулицях міста, а в Оболонському, Подільському та Святошинському районах зникла електрика.
Київська влада з 16 травня планує відновити плату за проїзд у метро та іншому громадському транспорті столиці. За словами заступника голови Київського метрополітену Наталії Макогон, йдеться про відновлення оплати як у наземному транспорті, так і в метрополітені.