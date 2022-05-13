З 15 травня в Києві змінюється час роботи транспорту та комендантської години

Наземний громадський транспорт та метрополітен у столиці працюватиме довше, повідомив Віталій Кличко.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

З неділі, 15 травня, в Києві зміниться час комендантської години. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram, комендантська година починатиметься на годину пізніше — з 23:00 і триватиме до 05:00.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Також Кличко повідомив, що з 16 травня весь столичний громадський транспорт працюватиме довше.

наземний громадський транспорт — з 06:00 до 22:30 ;

; метрополітен — з 06:00 до 22:00.

Мер міста нагадав про важливість дотримання комендантської години та особисту безпеку під час повітряних тривог.

"Дотримуйтесь правил комендантської години. А також — не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бо загроза ракетного обстрілу Києва залишається", — написав Кличко.

Нагадаємо, що з 10 травня в Києві відновився рух двома тролейбусними маршрутами — №30 і №29Д, а також маршрутом трамвая №35.

Тролейбус за маршрутом №30 курсує від вул. Милославської до вул. Кадетський гай з інтервалом руху 25 хвилин.

Тролейбусний маршрут №29Д курсує від Дарницької площі до Залізничної станції "Зеніт" з інтервалом руху 25 хвилин.

Трамвай за маршрутом №35 рухається від вул. Сержа Лифаря до станції метро "Лісова" з інтервалом 25 хвилин.

Раніше повідомляли, що ураган, який вразив українську столицю ввечері, 12 травня, зламав історичне дерево-пам'ятник природи "Липу Петра Могили". Крім того, ураганний вітер повалив багато дерев на вулицях міста, а в Оболонському, Подільському та Святошинському районах зникла електрика.

Київська влада з 16 травня планує відновити плату за проїзд у метро та іншому громадському транспорті столиці. За словами заступника голови Київського метрополітену Наталії Макогон, йдеться про відновлення оплати як у наземному транспорті, так і в метрополітені.