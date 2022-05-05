У Києві повернуть плату за проїзд у метро та іншому громадському транспорті, — КМДА

Влада Києва також не відкидає в майбутньому підвищення тарифів на проїзд у столичному транспорті.

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Влада Києва планує з 16 травня відновити плату за проїзд у метро та іншому громадському транспорті столиці. Про це в ефірі місцевого телеканалу заявила заступниця голови Київського метрополітену Наталія Макогон.

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За її словами, КМДА готується до повернення платного проїзду громадян у громадському транспорті Києва.

Проєкт, який передбачає повернення плати, зареєстровано в Київській міській раді 2 травня.

"Проєкт рішення передбачає повернення плати за проїзд у всьому громадському транспорті, а це як наземний транспорт, так і підземка — власне, ми чекаємо на рішення депутатів", — наголосила Макогон в ефірі телеканалу.

Заступниця голови Київського метрополітену також повідомила, що в Києві технічно все готове до повернення плати за проїзд, а додаток "Київ цифровий" працює у звичному режимі.

Пізніше перший заступник керівника КМДА Микола Поворозник під час брифінгу підтвердив, що рішення про поновлення оплати в громадському транспорті розглянуть депутати міськради. За його словами, проїзд був безплатним за умов евакуації населення та роботи столиці в обмеженому режимі.

Як заявив Поворозник, влада планує відновити оплату, щоб співробітники критичної інфраструктури могли отримувати зарплати, а сам громадський транспорт не потребував видаткових матеріалів і пального. Заступник голови КМДА також не відкинув у майбутньому підвищення тарифів на проїзд у Києві.

"Місто поки не приймало рішення щодо підняття тарифів. Я нагадаю, мер прийняв рішення наприкінці минулого року про те, що до кінця опалювального сезону жодних рішень щодо підняття тарифів не порушуватимемо. З початком війни ми не повертатимемося до цього питання. Тарифи на проїзд залишаються старі, ті, що були", — підсумував Поворозник під час брифінгу.

Нагадаємо, на початку травня Київський метрополітен оголосив про дерусифікацію деяких станцій метро. Зокрема, мешканцям столиці пропонують проголосувати за нові назви для "Мінської", "Героїв Дніпра", "Лева Толстого", "Берестейської" та "Дружби народів".

У середині квітня ув роботі Київського метрополітену відбулися зміни. Рух на "червоній гілці" відновлено до станції "Лісова".

Також КМДА у коментарі Фокусу повідомляла, що економічно обґрунтований тариф для проїзду в метро Києва становить 22 гривні.