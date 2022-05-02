"Бандери, Маріупольська та Героїв України": у Києві голосують за нові назви станцій метро

У межах дерусифікації київські станції метро до 9 травня позбавляться "Героїв Дніпра" та "Льва Толстого".

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Деякі станції київського метрополітену можуть бути перейменовані до 9 травня. Йдеться про 5 станцій столичного метро, які зазнають нової хвилі дерусифікації. Для цього керівництво київського метрополітену організувало онлайн голосування, результати якого візьмуть до уваги у Київській міськраді, перед тим, як остаточне рішення ухвалить комісія з питань найменувань. Про це у Facebook повідомила заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

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Відкрита форма онлайн голосування з перейменувань станцій метро доступна до 9 травня 2022 року. За словами Макогон, 18 812 користувачі вже відправили свої заявки на зміну назв 5 станцій — "Мінська", "Героїв Дніпра", "Льва Толстого", "Берестейська" та "Дружби народів".

Наразі триває другий етап голосування, під час якого користувачам було запропоновано такі варіанти, що містять можливість збереження старої назви:

станцію "Мінська" пропонують перейменувати на Варшавську, Маріупольську, Вишгородську, Бучанську (залишити без змін);

станцію "Героїв Дніпра" може змінити назву на Героїв Маріуполя, Героїв України, Вишгородська, Північна, Героїв Дніпра (залишити назву).

станцію "Берестейська" пропонують перейменувати на станцію Бучанська, Варшавська, Маріупольська, Степана Бандери, Берестейська (залишити назву);

Щодо двох інших станцій метро опція залишити стару назву відсутня.

Станція "Дружби народів" може бути:

Ботанічна, Європейська, Єдності України, Звіринецька, Героїв Маріуполя;

Станція "Площа Льва Толстого" стане:

Василя Стуса, Степана Бандери, Лесі Українки, Івана Франка, Ліни Костенко;

Окрім цих назв, користувачі пропонували й інші назви для станцій київського метро. Серед найцікавіших — для "Мінської" вигадали назви: Борщ, Реактивні гуси та Тракторна. Станцію "Героїв Дніпра" деякі учасники опитування вважали за правильне назвати на честь Магістра Йоди або Пухнастих котиків.

"Берестейську" ж хотіли перейменувати на Паляницю, а "Дружби народів" — на Байрактарську або Чорнобаївську", — написала Макогон.

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