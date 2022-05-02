"Бандери, Маріупольська та Героїв України": у Києві голосують за нові назви станцій метро
У межах дерусифікації київські станції метро до 9 травня позбавляться "Героїв Дніпра" та "Льва Толстого".
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Деякі станції київського метрополітену можуть бути перейменовані до 9 травня. Йдеться про 5 станцій столичного метро, які зазнають нової хвилі дерусифікації. Для цього керівництво київського метрополітену організувало онлайн голосування, результати якого візьмуть до уваги у Київській міськраді, перед тим, як остаточне рішення ухвалить комісія з питань найменувань. Про це у Facebook повідомила заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.
Відкрита форма онлайн голосування з перейменувань станцій метро доступна до 9 травня 2022 року. За словами Макогон, 18 812 користувачі вже відправили свої заявки на зміну назв 5 станцій — "Мінська", "Героїв Дніпра", "Льва Толстого", "Берестейська" та "Дружби народів".
Наразі триває другий етап голосування, під час якого користувачам було запропоновано такі варіанти, що містять можливість збереження старої назви:
- станцію "Мінська" пропонують перейменувати на Варшавську, Маріупольську, Вишгородську, Бучанську (залишити без змін);
- станцію "Героїв Дніпра" може змінити назву на Героїв Маріуполя, Героїв України, Вишгородська, Північна, Героїв Дніпра (залишити назву).
- станцію "Берестейська" пропонують перейменувати на станцію Бучанська, Варшавська, Маріупольська, Степана Бандери, Берестейська (залишити назву);
Щодо двох інших станцій метро опція залишити стару назву відсутня.
Станція "Дружби народів" може бути:
- Ботанічна, Європейська, Єдності України, Звіринецька, Героїв Маріуполя;
Станція "Площа Льва Толстого" стане:
- Василя Стуса, Степана Бандери, Лесі Українки, Івана Франка, Ліни Костенко;
Окрім цих назв, користувачі пропонували й інші назви для станцій київського метро. Серед найцікавіших — для "Мінської" вигадали назви: Борщ, Реактивні гуси та Тракторна. Станцію "Героїв Дніпра" деякі учасники опитування вважали за правильне назвати на честь Магістра Йоди або Пухнастих котиків.
"Берестейську" ж хотіли перейменувати на Паляницю, а "Дружби народів" — на Байрактарську або Чорнобаївську", — написала Макогон.
Раніше повідомлялося, що іспанське місто Фуентес-де-Андалусія на час великодніх свят змінить свою назву на "Україна", а деякі назви вулиць у місті тимчасово змінять на назви українських міст. Ця ініціатива була здійснена на знак солідарності Іспанії з українським народом, який постраждав від наслідків війни.
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