"Бандеры, Мариупольская и Героев Украины": в Киеве голосуют за новые названия станций метро

В рамках дерусификации киевские станции метро к 9 мая избавятся от "Героев Днепра" и "Льва Толстого".

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Некоторые станции киевского метрополитена могут переименовать до 9 мая. Речь идет о 5 станциях столичного метро, которые испытают на себе новую волну дерусификации. Для этого руководство киевского метрополитена организовало онлайн голосование, результаты которого примут к сведению в Киевском горсовете, перед тем, как окончательное решение примет комиссия по вопросам наименований. Об этом в Facebook сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

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Открытая форма онлайн голосования по поводу переименований станций метро доступна до 9 мая 2022. По словам Макогон, 18 812 пользователей уже отправили свои заявки на изменение названий 5 станций — "Минская", "Героев Днепра", "Льва Толстого", "Берестейская" и "Дружбы народов".

Сейчас идет второй этап голосования, во время которого пользователям было предложено следующие варианты, содержащие возможность сохранения старого названия:

станцию "Минская" предлагают переименовать в Варшавскую, Мариупольскую, Вышгородскую, Бучанскую, (оставить без изменений);

станция "Героев Днепра" может сменить название на Героев Мариуполя, Героев Украины, Вышгородская, Северная, Героев Днепра (оставить название).

станция "Берестейская" предлагают переименовать в станцию Бучанская, Варшавская, Мариупольская, Степана Бандеры, Берестейская (оставить название);

В отношении двух других станций метро опция оставить старое название отсутствует.

Станция "Дружбы народов" может назваться:

Ботаническая, Европейская, Единства Украины, Зверинецкая, Героев Мариуполя;

Станция "Площадь Льва Толстого" станет:

Василия Стуса, Степана Бандеры, Леси Украинки, Ивана Франко, Лины Костенко;

Кроме этих названий пользователи предлагали и другие названия для станций киевского метро. Среди самых интересных — для "Минской" придумали названия: Борщ, Реактивные гуси и Тракторная. Станцию "Героев Днепра" некоторые участники опроса сочли правильным назвать в честь Магистра Йоды или Пушистых котиков.

"Берестейскую" же хотели переименовать в Паляницу, а "Дружбы народов" – в Байрактарскую или Чернобаевскую", – написала Макогон.

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