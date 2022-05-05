В Киеве вернут плату за проезд в метро и другом общественном транспорте, — КГГА

Власти Киева также не исключают в будущем повышения тарифов на проезд в столичном транспорте.

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Власти Киева планируют с 16 мая возобновить плату за проезд в метро и другом общественном транспорте столицы. Об этом в эфире местного телеканала заявила замглавы Киевского метрополитена Наталья Макогон.

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По ее словам, КГГА готовится к возвращению платного проезда граждан в общественном транспорте Киева.

Проект, предусматривающий возврат платы, был зарегистрирован в Киевском городском совете 2 мая.

"Проект решения предусматривает возврат платы за проезд во всем общественном транспорте, а это как наземный транспорт, так и подземка — собственно, мы ждем решения депутатов", — подчеркнула Макогон в эфире телеканала.

Замглавы Киевского метрополитена также сообщила, что в Киеве технически все готово к возвращению платы за проезд, а приложение "Киев цифровой", работает в привычном режиме.

Позже первый заместитель руководителя КГГА Николай Поворозник в ходе брифинга подтвердил, что решение о возобновлении оплаты в общественном транспорте будет рассмотрено депутатами горсовета. По его словам, проезд был бесплатным в условиях эвакуации населения и работы столицы в ограниченном режиме.

Как заявил Поворозник, власти планируют возобновить оплату, чтобы сотрудники критической инфраструктуры могли получать зарплаты, а сам общественный транспорт не нуждался в расходных материала и горючем. Замглавы КГГА также не исключил в будущем повышения тарифов на проезд в Киеве.

"Город пока не принимал решения по поднятию тарифов. Я напомню, мэром было принято решение в конце прошлого года о том, что до конца отопительного сезона никаких решений по поднятию тарифов подниматься не будет. С началом войны мы не будем возвращаться к этому вопросу. Тарифы на проезд остаются старые, те, которые были", — подытожил Поворозник в ходе брифинга.

Напомним, в начале мая Киевский метрополитен объявил о дерусификации некоторых станций метро. В частности, жителям столицы предлагают проголосовать за новые названия для "Минской", "Героев Днепра", "Льва Толстого", "Берестейской" и "Дружбы народов".

В середине апреля в работе Киевского метрополитена произошли изменения. Движение на "красной ветке" было возобновлено до станции "Лесная".

Также КГГА в комментарии Фокусу сообщала, что экономически обоснованный тариф для проезда в метро Киева составляет 22 гривны.