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В Киеве "красная ветка" метро снова заработает до станции Лесная

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Наземные станции метро в столице снова работают

Столичное метро возобновляет полноценное движение по "красной ветке". Интервал между поездами сократится.

С 21 апреля в Киевском метрополитене возобновляется движение поездов до станции "Лесная" на "красной ветке". Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Столичное метро в режиме перевозок работает с 28 февраля, однако движение по "красной ветке" ограничивалось станциями "Шулявская" — "Университет". С завтрашнего дня поезда будут ходить по всему маршруту от станции "Академгородок" до конечной станции на левом берегу городу "Лесная", однако станция "Крещатик" работать не будет.

На "синей" и "зеленой" ветках движение также возобновилось по всему маршруту, высадки и посадки пассажиров нет лишь на станциях "Майдан Незалежності" и "Кловская".

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Для пассажиров работают следующие пересадочные узлы:

  • "Золотые ворота" — "Театральная";
  • "Площадь Льва Толстого" — "Дворец спорта".

В метрополитене также сократится интервал движения — до 10-15 минут. С 15 апреля поезда ходили каждые полчаса.

В КМДА уточняют, что станции метро продолжат принимать горожан как убежища.

Проезд в коммунальном транспорте остается бесплатным для киевлян.

Напомним, что в рамках проекта "Дерусификация метро" киевляне могут предложить свои варианты названий для пяти станций Киевского метрополитена.

Ранее Фокус рассказывал о самых необычных станциях метро в мире.