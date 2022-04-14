КГГА сообщила об изменениях в работе метро с 15 апреля: как будут курсировать поезда

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, призывает граждан повременить с возвращением в столицу, поскольку существует риск ракетных обстрелов со стороны ВС РФ.

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С пятницы, 15 апреля, в Киеве в условиях военного положения вступят в силу изменения в работе столичного метрополитена. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

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По данным ведомства, с 15 апреля в метро Киева возобновится движение поездов обоими путями на синей и зеленой линиях.

"На красной линии движение по обоим путям будет между станциями "Академгородок" и "Шулявская", одной — между станциями "Шулявская" и "Театральная", — говорится в сообщении КГГА.

Помимо этого, средний интервал движения будет сокращен до 30 минут, а услугами метрополитена жители и гости Киева смогут воспользоваться с 07:30 до 19:00.

На красной линии метро поезда будут курсировать от станции "Академгородов" до "Театральной". На синей ветке — от "Героев Днепра" до "Теремков", а на зеленой — от станции "Сырец" до "Красного хутора".

Для удобства пассажиров также будут функционировать следующие пересадочные узлы:

"Золотые ворота" — "Театральная";

"Площадь Льва Толстого" — "Дворец спорта".

В КГГА предупреждают, что поезда метро Киева не будут делать остановки на станциях "Кловская" и "Майдан Независимости".

[ + – ] КГГА предупредила об изменениях в работе метро Киева с 15 апреля

Вместе с этим, мэр Киева Виталий Кличко предупреждает, что возвращаться в столицу пока еще рано. По словам городского головы, существует угроза нанесения ВС РФ ракетных ударов. Также Кличко напоминает, что в пригородах Киева продолжается разминирование территорий и правоохранители фиксируют смертельные случаи подрывов гражданских на минах.

"Возвращающиеся должны учитывать все риски. Мы не можем запретить возвращаться. Мы можем только рекомендовать. Тем не менее, это решение каждого из вас. Страна живет в условиях военного положения. В Киеве пока спокойнее, чем было. Но не будем забывать, что целью агрессора была столица", — подытожил Кличко в своем Telegram-канале.

[ + – ] Виталий Кличко призвал граждан повременить с возвращением в Киев

Напомним, метро Киева возобновило работу через Южный мост. Средний интервал движения поездов, как сообщали в КГГА, составляет один час, однако власти не исключают внесение изменений в работу метрополитена.

Также сообщалось, что в Киеве хотят переименовать несколько станций метро. Речь идет о "Дружбе народов", "Площади Льва Толстого", "Берестейской", "Минской" и "Героев Днепра", которые имеют отношение к странам-агрессорам.