КМДА повідомила про зміни в роботі метро з 15 квітня: як курсуватимуть потяги

Мер Києва Віталій Кличко, у свою чергу, закликає громадян почекати з поверненням у столицю, оскільки існує ризик ракетного обстрілу з боку ЗС РФ.

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Із п'ятниці, 15 квітня, у Києві в умовах воєнного стану набудуть чинності зміни в роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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За даними відомства, з 15 квітня в метро Києва відновиться рух потягів обома шляхами на синій і зеленій лініях.

"На червоній лінії рух по обох коліях буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", по одній — між станціями "Шулявська" та "Театральна", — йдеться в повідомленні КМДА.

Крім того, середній інтервал руху буде скорочено до 30 хвилин, а послугами метрополітену жителі та гості Києва зможуть скористатися з 07:30 до 19:00.

На червоній лінії метро поїзди курсуватимуть від станції "Академмістечко" до "Театральної". На синій гілці — від "Героїв Дніпра" до "Теремків", а на зеленій — від станції "Сирець" до "Червоного хутора".

Для зручності пасажирів також функціонуватимуть такі пересадочні вузли:

"Золоті ворота" — "Театральна";

"Площа Льва Толстого" — "Палац спорту".

У КМДА попереджають, що потяги метро Києва не робитимуть зупинки на станціях "Кловська" та "Майдан Незалежності".

[ + – ] КМДА попередила про зміни в роботі метро Києва з 15 квітня

Водночас мер Києва Віталій Кличко попереджає, що повертатися до столиці поки що зарано. За словами міського голови, існує загроза завдання ЗС РФ ракетних ударів. Також Кличко нагадує, що в передмісті Києва триває розмінування територій і правоохоронці фіксують смертельні випадки підривів цивільних на мінах.

"Ті, хто повертається, повинні враховувати всі ризики. Ми не можемо заборонити повертатися. Ми можемо тільки рекомендувати. Проте це рішення кожного з вас. Країна живе в умовах воєнного стану. У Києві поки що спокійніше, ніж було. Але не забуватимемо, що метою агресора була столиця", — підсумував Кличко у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Віталій Кличко закликав громадян почекати з поверненням у Київ

Нагадаємо, метро Києва відновило роботу через Південний міст. Середній інтервал руху поїздів, як повідомляли в КМДА, становить одну годину, проте влада не виключає внесення змін у роботу метрополітену.

Також повідомлялося, що в Києві хочуть перейменувати кілька станцій метро. Йдеться про "Дружбу народів", "Площі Льва Толстого", "Берестейську", "Мінську" та "Героїв Дніпра", які мають стосунок до країн-агресорів.