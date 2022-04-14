КМДА повідомила про зміни в роботі метро з 15 квітня: як курсуватимуть потяги
Мер Києва Віталій Кличко, у свою чергу, закликає громадян почекати з поверненням у столицю, оскільки існує ризик ракетного обстрілу з боку ЗС РФ.
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Із п'ятниці, 15 квітня, у Києві в умовах воєнного стану набудуть чинності зміни в роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
За даними відомства, з 15 квітня в метро Києва відновиться рух потягів обома шляхами на синій і зеленій лініях.
"На червоній лінії рух по обох коліях буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", по одній — між станціями "Шулявська" та "Театральна", — йдеться в повідомленні КМДА.
Крім того, середній інтервал руху буде скорочено до 30 хвилин, а послугами метрополітену жителі та гості Києва зможуть скористатися з 07:30 до 19:00.
На червоній лінії метро поїзди курсуватимуть від станції "Академмістечко" до "Театральної". На синій гілці — від "Героїв Дніпра" до "Теремків", а на зеленій — від станції "Сирець" до "Червоного хутора".
Для зручності пасажирів також функціонуватимуть такі пересадочні вузли:
- "Золоті ворота" — "Театральна";
- "Площа Льва Толстого" — "Палац спорту".
У КМДА попереджають, що потяги метро Києва не робитимуть зупинки на станціях "Кловська" та "Майдан Незалежності".
Водночас мер Києва Віталій Кличко попереджає, що повертатися до столиці поки що зарано. За словами міського голови, існує загроза завдання ЗС РФ ракетних ударів. Також Кличко нагадує, що в передмісті Києва триває розмінування територій і правоохоронці фіксують смертельні випадки підривів цивільних на мінах.
"Ті, хто повертається, повинні враховувати всі ризики. Ми не можемо заборонити повертатися. Ми можемо тільки рекомендувати. Проте це рішення кожного з вас. Країна живе в умовах воєнного стану. У Києві поки що спокійніше, ніж було. Але не забуватимемо, що метою агресора була столиця", — підсумував Кличко у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, метро Києва відновило роботу через Південний міст. Середній інтервал руху поїздів, як повідомляли в КМДА, становить одну годину, проте влада не виключає внесення змін у роботу метрополітену.
Також повідомлялося, що в Києві хочуть перейменувати кілька станцій метро. Йдеться про "Дружбу народів", "Площі Льва Толстого", "Берестейську", "Мінську" та "Героїв Дніпра", які мають стосунок до країн-агресорів.